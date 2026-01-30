إجراءات لتطوير جراحة الأعصاب وتعزيز مسار المريض من التشخيص إلى التأهيل

أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، مساء الخميس 29 جانفي 2026، على جلسة عمل مع مكتب الجمعية التونسية لجراحة الجهاز العصبي، خُصّصت لضبط خطوات استراتيجية تهدف إلى تطوير اختصاص جراحة الأعصاب وتحسين التكفّل بالمرضى، خاصة في الجهات الداخلية.وتضمّنت الإجراءات المعلن عنها:* إحداث أقسام لجراحة الأعصاب بالمستشفيات الجهوية وربطها بالأقسام الجامعية،* تطوير الأقسام الجامعية وإحداث أقطاب تميّز،* إطلاق جراحة الأعصاب الوظيفية،* تطوير جراحة العمود الفقري بالمنظار،* إرساء خدمات العيادات عن بُعد مع التوجّه نحو الجراحة الإشعاعية.كما تم التأكيد على بناء منظومة متكاملة لجراحة الأعصاب، عبر دعم التخدير والإنعاش من خلال وحدات إنعاش عصبي، وتنظيم مسار المريض من الاستقبال إلى التشخيص والتدخل والمتابعة، مع تعزيز الربط بفرق الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي لضمان التأهيل الوظيفي.وتم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ وإيجاد حلول عاجلة لفائدة المناطق الداخلية.