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على اثر نشوب الحريق بمنطقة ملولة، وزارة الصحة تؤكد جاهزية وحداتها الصحية للتعامل مع مثل هذه الحوادث

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 18:56 قراءة: 1 د, 32 ث
      
على إثر نشوب حريق بمنطقة "ملّولة" من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة اليوم الاثنين، اكدت وزارة الصحة ان مصالحها على المستوى المركزي تتابع عبر قاعة عمليات الوزارة تطورات الأحداث بالجهة وتطمئن كل المواطنين على جاهزية وحداتها الصحية للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

واضافت في بلاغ لها اليوم أنه وبالتنسيق بين مصالحها ومصالح الصحة العسكرية والحماية المدنية وكل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي قد تمّ تفعيل خلية الأزمة بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والتي بدورها قامت بتسخير الوسائل البشرية والمادية من فرق نجدة وإسعاف طبي، فضلا عن الإمكانيات الطبّية الاستعجالية اللازمة على مقربة من مكان الحريق وذلك للتدخل السريع عند حدوث إصابات أو حالات اختناق بالدخان.
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كما تم إشعار المؤسسات الصحية بالجهة والجهات المجاورة وتفعيل خلية الإحاطة النفسية للتكفل بالحالات المتضرّرة في صفوف المواطنين.

وكانت نيران الحرائق قد حاصرت بعد ظهر اليوم الاثنين قرية ملولة من معتمدية طبرقة اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها البلاد منذ أيام ومخلفات الحرائق التي شبت بالجهة الأسبوع المنقضي.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة عادل العبيدي ان الحرائق باتت تحاصر قرية ملولة من الجهات الأربع وان أعوان الحماية المدنية وكافة المتدخلين بصدد اجلاء كافة متساكني القرية تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وهو قرار فرضته قوة الحرائق وسرعة انتشارها بعد ان تزامنت مع هبوب رياح قوية، واصفا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الأوضاع "بالمخيفة والمقلقة للغاية".

وقد قررت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وبتعيلمات من رئيس الجمهورِيّة قيس سعيد، تعليق جميع الجلسات الوزارية وتركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة، اثر اندلاع الحرائق في منطقة ملولة وذلك بهدف احكام تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه احرائق واخمادها، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان هذه الخلية ستظل في حالة انعقاد دائم إلى حين السيطرة على هذه الحرائق.


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