قفصة: تواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح المجترات الصغرى والقطط والكلاب

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 18:05
      
تتواصل بولاية قفصة الحملة الوطنية المجانية لتلقيح المجترات الصغرى (الاغنام و الابقار) والقطط والكلاب، التي انطلقت منذ شهر فيفري الماضي لتمتد إلى غاية شهر افريل القادم، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كارم تليلي.
وأضاف كارم تليلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان حملة التلقيح هذه تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من الامراض والتوقي منها، مشيرا إلى أن نسبة تقدم حملة تلقيح الابقار بلغت 50 بالمائة حيث تم تلقيح 5900 رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية، و6200 رأس ضد مرض الجلد العقدي في حين شملت عمليات تلقيح المجترات الصغرى من أغنام وماعز، 58 ألف رأس من المجترات الصغرى ضد الحمى القلاعية، و58 ألف رأس أخرى ضد طاعون المجترات الصغرى.
واشار إلى ان حملة التلقيح الوطنية المجانية شملت كذلك تلقيح 4 آلاف رأس من القطط والكلاب ضد داء الكلب، مؤكدا في السياق ذاته أنه لم يتم تسجيل أي بؤرة لمرض في صفوف قطيع المجترات الصغرى والابقار والقطط والكلاب.

واوضح رئيس دائرة الانتاج الحيواني بقفصة أن الهدف من الحملة الوطنية المجانية لتلقيح المجترات الصغرى والابقار هي بلوغ نسبة تغطية صحية للقطيع بولاية قفصة تصل إلى 80 بالمائة من مجموع القطيع الموجود بالجهة، داعيا الفلاحين إلى الإقبال على حملة التلاقيح المجانية، باعتبار اهميتها في حماية القطيع من الأمراض والتوقي منها خاصة وأن هذه الامراض تم تسجيلها في إحدى الدول المجاورة.
