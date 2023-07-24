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جندوبة : حرائق خطيرة تحاصر قرية ملولة واجلاء عشرات العائلات

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 56 ث
      
حاصرت نيران الحرائق بعد ظهر اليوم الاثنين قرية ملولة من معتمدية طبرقة اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام ومخلفات الحرائق التي شبت بالجهة الأسبوع المنقضي.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة عادل العبيدي ان الحرائق باتت تحاصر قرية ملولة من الجهات الأربع وان أعوان الحماية المدنية وكافة المتدخلين بصدد اجلاء كافة متساكني القرية تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وهو قرار فرضته قوة الحرائق وسرعة انتشارها بعد ان تزامنت مع هبوب رياح قوية، واصفا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الأوضاع "بالمخيفة والمقلقة للغاية".
وسارع عدد من متساكني قرية ملولة التي تعيش حالة استنفار قصوى الى الفرار محملين ببعض الأغراض المنزلية خشية ان تداهمهم النيران.
...

وطالب عدد منهم السلطات بتسريع التدخل واعتماد طائرات الإطفاء العسكرية في مواجهة هذه الحرائق الضخمة.
وكان رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي جندوبة سمير كوكة قد طلب من السلطات المركزية توجيه طائرات إطفاء عسكرية ودعم لوجستي استثنائي في محاولة من اللجنة لاحتواء الحرائق التي توسعت دائرتها وباتت تتجه نحو محيط مدينة طبرقة التي تعرف ذروة موسمها السياحي.

مولدي الزوابي


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