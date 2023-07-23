كأس الملك سلمان 2023 - الترجي وصل الى الطائف فيما يتواصل توافد بقية الاندية العربية على الطائف وأبها

بدأت الأندية العربية الـ16 المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، في التوافد على محافظة الطائف ومدينة أبها بالمملكة العربية السعودية منذ الاسبوع الماضي.



ووصل فريق الترجي التونسي امس الى مدينة الطائف كما وصلت الى السعودية فرق شباب بلوزداد الجزائري وأهلي طرابلس الليبي ، والوداد البيضاوي المغربي، والوحدة الإماراتي فيما يتواصل توافد بقية الفرق على المدن السعودية التي ستحتضن البطولة حتى يوم 26 جويلية الجاري حيث يصل فريق الشباب السعودي إلى الطائف، قادمًا من تربصه الخارجي .





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ومن جهته يُجْرِي نادي الاتحاد السعودي تربصا إعداديا للموسم الجديد في الطائف، الذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة.



وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية بعد نهاية مباريات تصفيات الدورين الأول والثاني، حيث تضم المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، النادي الصفاقسي ، والشرطة العراقي، بينما تضم المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.



وتضم المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري بينما تتكون المجموعة الرابعة من اندية شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي.