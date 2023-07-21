انقطاع مياه الشراب في بعض مناطق ولاية بنزرت وعودة التزويد بدءا من الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة

تسجل مدن منزل عبد الرحمان ومنزل جميل والمناطق العليا لمدينة جرزونة، ولاية بنزرت، اضطرابا وانقطاعا في توزيع المياه الصالحة للشرب، نتيجة عطب مفاجئ طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 20 جويلية والجمعة 21 جويلية 2023 على قناة الجلب الرئيسية قطر 500 مم بمدينة بنزرت، وفق ما اوضحته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



وافادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة 21 جويلية 2023 بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح.