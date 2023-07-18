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الترجي الجرجيسي ينتدب الحارس سليم الرباعي

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 09:08 قراءة: 0 د, 18 ث
      
افادت هيئة الترجي الجرجيسي انها انتدبت الحارس سليم الرباعي قادما من تجربة احتراف مع نادي الروضة السعودي
وسبق للرباعي ان خاض تجارب سابقة بالخصوص مع النادي الأفريقي والنادي الصفاقسي وقوافل قفصة و الملعب القابسي .

ويذكر ان الترجي الجرجيسي المنتمي للرابطة المحترفة الثانية وحامل لقب كاس تونس لعام 2005 تعاقد مع المدرب نوفل شبيل لتدريب الفريق الاول الموسم الجديد خلفا لقيس الزواغي.


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