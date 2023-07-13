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تصفيات مونديال 2026 - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثامنة الى جانب غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي برانسيب

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 17:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وضعت عملية قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي جرت اليوم الخميس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي برانسيب.

وتم توزيع المنتخبات في التصفيات على تسع مجموعات على أن يتأهل اصحاب المراكز الاولى من كل مجموعة مباشرة الى المونديال.
وستخوض أفضل اربع منتخبات محرزة للمرتبة الثانية مباريات فاصلة على أن يشارك الفريق الفائز منها في دور فاصل اخر بمشاركة خمسة منتخبات أخرى.
...

وتنظم النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.


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