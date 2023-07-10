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بطولة ويمبلدون: تأهل الروسي روبليف إلى الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تأهل الروسي أندري روبليف المصنف السابع عالميا إلى الدور ربع نهائي لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى /الغراند سلام/ بعد فوزه الصعب على اللاعب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
ووصل روبليف إلى ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وهو الدور الذي وصل إليه في كل البطولات الأربع الكبرى ولكن لم يسبق أن تخطاه من قبل.
ويلاقي روبليف في الدور المقبل، الفائز من مباراة الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب، والبولوني هوبرت هوركاتش.
كما صعد إلى الدور ربع النهائي الروسي الآخر رومان سافيولين بعد التغلب على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات لواحدة. وأصبح سافيولين المصنف 92 عالميا، ثالث لاعب يتواجد أسفل التصنيف 75 عالميا ويصل إلى ربع نهائي ويمبلدون في العقد الأخير، وذلك بعد لوكاس كوبوت بتصنيف 130 في عام 2013، وكيريوس بتصنيف 144 في عام 2014.
...

وينتظر سافيولين في ربع النهائي، الإيطالي يانيك سينير الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الكولومبي دانيل جالان بثلاث مجموعات دون رد.



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