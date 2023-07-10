عروض متنوعة تؤثث البرمجة الخاصة بالدورة 41 لمهرجان بوقرنين الدولي

قال مدير الدورة 41 لمهرجان بوقرنين الدولي أيمن الغالي، إن البرمجة الخاصة بالمهرجان أصبحت جاهزة في أغلبها ولم يبق سوى بعض التفاصيل المتعلقة بتحوير تواريخ بعض العروض في برنامج الدورة .



وأضاف الغالي في تصريح لــ(وات) مساء يوم الأحد، أن هذه الدورة ستجمع بين فضائين للعرض الفضاء التقليدي لمسرح الهواء الطلق ببو قرنين وعروض مفتوحة ومجانية بالفسحة الشاطئية لمدينة حمام الانف ويهدف هذا التوزيع إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية بالمدينة والانفتاح على الفضاء العام من خلال برمجة عروض مجانية لفائدة العائلات الباحثة عن متعة السهر .





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ستستقبل هذه الفسحة مجموعة من السهرات تنطلق بعرض ما قبل الافتتاح يوم 24 جويلية 2023 بعنوان " كرنفال المهرجان " وهو عبارة عن عرض تنشيطي للدمى العملاقة و العرائس الضوئية و عرض ماجورات للفرقة النحاسية يتبعه عرض شبابي " ديدجي فيصل "

ويلتقي رواد الفسحة الشاطئية، يوم 25 جويلية 2023 ، مع مجموعة "ديما ديما " لياسر الجرادي



وسيكون الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 26 جويلية 2023 مع الفنان زياد غرسة في عرض طربي متنوع بمسرح الهواء الطلق ببوقرنين .



ومن أهم العروض التي ستؤثث سهرات المهرجان العروض الشبابية لمغني الراب " سامارا" و مرتضى الفتيتي و علاء الى جانب السهرات الفنية للبنى نعمان بالفسحة الشاطئية يوم 13 اوت 2023 والفنان رؤوف ماهر والفنانة وجيهة الجندوبي في عرضها المسرحي "بيغ بوسا" وبسام الحمراوي في عرض "المايسترو" وعرض الزيارة لسامي اللجمي



وتختتم الدورة بعرض دولي لم تتوضح تفاصيله بعد ويجري التنسيق مع وزارة الثقافة التي ستحدد هوية ونوعية العرض.