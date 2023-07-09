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النادي الصفاقسي يتعاقد مع وضاح الزايدي لمدة ثلاثة مواسم

Publié le Dimanche 09 Juillet 2023 - 11:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن النادي الرياضي الصفاقسي مساء السبت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع اللاعب السابق لاتحاد بنقردان وضاح الزايدي لمدة ثلاثة مواسم
ويسعى نادي عاصمة الجنوب الى تعزيز رصيده البشري لضمان اوفر حظوظ النجاح في الموسم الكروي الجديد.
ويشارك النادي الصفاقسي في المرحلة النهائية للبطولة العربية للاندية لكرة القدم، المقررة بالمملكة العربية السعوية من 27 جويلية الجاري الى 12 اوت المقبل، في المجموعة الاولى الى جانب الترجي الرياضي التونسي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي.


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