الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب محمد أمين بن عمر لمدة موسمين

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم السبت التعاقد مع اللاعب محمد أمين بن عمر لمدة موسمين.

ويشغل محمد أمين بن عمر، صاحب الـ 26 عاما، خطة متوسط ميدان هجومي، و سبق له اللعب لفائدة جمعية أريانة و مستقبل الرجيش.

ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيخوض المرحلة النهائية من البطولة العربية للاندية لكرة القدم في المجموعة الثالثة الى جانب الزمالك المصري والنصر والشباب السعوديين.

وتقام البطولة العربية من 27 جويلية الجاري الى غاية 12 اوت القادم بالمملكة العربية السعودية.