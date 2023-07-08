الوجهة السياحية جربة جرجيس الاولى وطنيا في عدد الليالي المقضاة ومعدل نسبة الاشغال تصل الى 80 بالمائة فاكثر

واوضح المحواشي ل"وات" ان هذه الوجهة سجلت مؤشرات سياحية هامة خلال السداسي الاول من هذه السنة الحالية، مؤكدة انها سنة سياحية واعدة للقطاع السياحي، حيث تصدرت المرتبة الاولى وطنيا في عدد الليالي المقضاة بمليونين و300 الف ليلة، ما يمثل 29 بالمائة من العدد الجملي لليالي المقضاة على المستوى الوطني، ومحققة زيادة بذلك ب45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

وحقق عدد الوافدين زيادة ب25 بالمائة مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2022 حيث استقبلت المنطقة السياحية جربة جرجيس 440 الف سائح في السداسي الاول من هذه السنة ما يجعلها تقترب من نتائج السنة المرجعية للقطاع 2019 ب91 بالمائة (بفارق 9 بالمائة من نتائج سنة 2019)، وتجاوزت ب11 بالمائة الاهداف المرسومة لوزارة السياحة في بلوغ نسبة 80 بالمائة على الاقل مما تم تسجيله سنة 2019، وفق مندوب السياحة.وتمثل السوق الفرنسية ابرز اسواق هذه الوجهة بعدد وافدين بلغ 118 الف سائح، ثم السوق الداخلية ب92 الف سائح، والسوق الليبية ب91 الف سائح، ثم السوق الالمانية 38 الف سائح، فالتشيكية والبولونية وغيرها .وبالتوازي مع هذه الحركية النشيطة للقطاع السياحي، يشهد مطار جربة جرجيس الدولي حركة جوية كبرى بمعدل يومي للرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة، 35 رحلة في اليوم بلغ اقصاها 42 رحلة قادمة من اغلب الاسواق الكلاسيكية وخاصة منها الاوروبية.وتمثل المنطقة السياحية جربة جرجيس وجهة سياحية مميزة بما يتوفر بها من منتوج سياحي ثري ومتنوع يستهوي السياح من الداخل ومن الخارج، فالى جانب اهمية السياحة الشاطئية بها وتوفر وحدات سياحية راقية، اصبحت تزخر بمكونات اخرى لسياحة ثقافية وايكولوجية من خلال تثمين عدة مواقع ومعالم بها اثرت القطاع السياحي ومثلت نقطة جذب لنوعية من السواح.كما بدات هذه الوجهة تجني ثمار نجاح قمة الفرنكوفونية التي مثلت احسن اداة للترويج والتسويق لها، بعد ان احتضنت بنجاح قمة عالمية كبرى حولت الجزيرة الى محطة انظار كل العالم.