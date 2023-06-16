عدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية بالمهدية يتجاوز 192 ألفا إلى غاية 10 جوان 2023

بلغ عدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية بالمهدية، في الفترة من 1 جانفي إلى 10 جوان الجاري، 192 ألفا و430 ليلة أي بزيادة بنسبة 58 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي.



وأظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة أن الجنسية الألمانية استحوذت على 28 بالمائة من الليالي المقضاة تلاها النزلاء التونسيين بحوالي 20 بالمائة.





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وناهز نصيب السياح من الجنسية الفرنسية 14 بالمائة فيما استحوذت كل من الجنسية البريطانية والروسية 8 بالمائة تبعها النزلاء من بولونيا بخمسة بالمائة وتوزعت 19 بالمائة من الليالي المقضاة على جنسيات أخرى.



واستقبلت الوحدات الفندقية بالمهدية، في الفترة المذكورة، 47 ألفا و41 نزيلا أي بزيادة 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنقضي.



واظهرت ذات الارقام أن نسبة الإشغال بلغت 7ر25 بالمائة (ارتفاع بنحو 5ر33 بالمائة) فيما تطور معدل مدة الإقامة ليصل إلى 1ر4 ايام (اي بزيادة بحوالي 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السياحي المنقضي).



وتتوفر الجهة على 29 وحدة فندقية توفر حوالي 4 آلاف موطن شغل مباشر ويساهم القطاع السياحي في دفع قطاعات خدماتية أخرى على غرار النقل والمطاعم والمقاهي والصناعات التقليدية ما يوفر مواطن شغل هامة.