Babnet   Latest update 13:12 Tunis

المكتب الجامعي لكرة اليد يقبل بالاجماع استقالة المدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698876178519b4.77157519_koqhnmlgpiefj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 12:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرر المكتب الجامعي لكرة اليد في اجتماعه امس السبت   بالإجماع قبول استقالة كلٍّ من المدرب الوطني محمد علي الصغير والمدرب الوطني المساعد محمد علي بوغزالة. 

وكان المكتب الجامعي استمع امس الى تقارير الإدارة الفنية الوطنية، وكذلك الإطارات الفنية والإدارية للمنتخب الوطني للأكابر بحضور الناخب الوطني لمنتخب الأكابر الذي قدم تقييمه الفني للمشاركة الاخيرة في كأس افريقيا للأمم "رواندا 2026" ورؤيته لمستقبل المنتخب الوطني وشرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة صحبة المدرب الوطني المساعد .


كما عبّر المكتب الجامعي عن خالص شكره وتقديره للمدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة، مثمّنًا كل المجهودات التي بذلاها طيلة فترة إشرافهما على المنتخب الوطني للأكابر وخلال عملهما مع منتخبات الشبان في اطار برنامج الادارة الفنية لتجديد النخبة الوطنية ومتمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما المهنية المقبلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323325

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
15°-8
17°-9
18°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>