المكتب الجامعي لكرة اليد يقبل بالاجماع استقالة المدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة

قرر المكتب الجامعي لكرة اليد في اجتماعه امس السبت بالإجماع قبول استقالة كلٍّ من المدرب الوطني محمد علي الصغير والمدرب الوطني المساعد محمد علي بوغزالة.وكان المكتب الجامعي استمع امس الى تقارير الإدارة الفنية الوطنية، وكذلك الإطارات الفنية والإدارية للمنتخب الوطني للأكابر بحضور الناخب الوطني لمنتخب الأكابر الذي قدم تقييمه الفني للمشاركة الاخيرة في كأس افريقيا للأمم "رواندا 2026" ورؤيته لمستقبل المنتخب الوطني وشرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة صحبة المدرب الوطني المساعد .كما عبّر المكتب الجامعي عن خالص شكره وتقديره للمدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة، مثمّنًا كل المجهودات التي بذلاها طيلة فترة إشرافهما على المنتخب الوطني للأكابر وخلال عملهما مع منتخبات الشبان في اطار برنامج الادارة الفنية لتجديد النخبة الوطنية ومتمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما المهنية المقبلة.