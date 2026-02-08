Babnet   Latest update 14:28 Tunis

توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f96ad7c48f1.72943819_eonqplgmifhjk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 14:28
      
اختُتمت مساء أمس السبت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، التي انتظمت من 2 إلى 7 فيفري 2026 بقاعة سينما أميلكار بالمنار 1.

وشهدت السهرة الختامية عرض فيلم أعلم أنك تسمعني للمخرج الفلسطيني يوسف الصالحي، إلى جانب توزيع الجوائز الخاصة بمسابقات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية القصيرة، وأفلام التحريك، وأفلام المدارس.


وفي ما يلي قائمة الأعمال المتوَّجة حسب أصناف المسابقات:


مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

* أفضل فيلم: Ne réveillez pas l'enfant qui dort – إخراج Kevin Aubert
(إنتاج مشترك: فرنسا، المغرب، السنغال)
* تنويه خاص: AMAZEZE – إخراج Jordy Sank (جنوب أفريقيا)

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة

* أفضل فيلم: Chal khatha – إخراج Zain Shakir (باكستان)
* تنويه خاص: The Angels – إخراج Mahdi Zamanpoor Kiasari (إيران)

مسابقة الأفلام القصيرة للتحريك (Film d’animation)

* أفضل فيلم: In the Shadow of the Cypress Kanoon – إخراج Hossein Molayemi وShirin Sohani (إيران)
* تنويه خاص: In Our Hands – إخراج Camillo Sancisi (إيطاليا)

مسابقة أفلام المدارس

* أفضل فيلم: قاهرة – إخراج أحمد علاء إسماعيل (مصر)
* تنويه خاص: TRIBUS – إخراج يوسف غرياني (تونس)
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
