توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة

اختُتمت مساء أمس السبت فعاليات، التي انتظمت من 2 إلى 7 فيفري 2026 بقاعة سينما أميلكار بالمنار 1.وشهدت السهرة الختامية عرض فيلمللمخرج الفلسطيني يوسف الصالحي، إلى جانب توزيع الجوائز الخاصة بمسابقات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية القصيرة، وأفلام التحريك، وأفلام المدارس.وفي ما يليحسب أصناف المسابقات:– إخراج Kevin Aubert(إنتاج مشترك: فرنسا، المغرب، السنغال)– إخراج Jordy Sank (جنوب أفريقيا)– إخراج Zain Shakir (باكستان)– إخراج Mahdi Zamanpoor Kiasari (إيران)– إخراج Hossein Molayemi وShirin Sohani (إيران)– إخراج Camillo Sancisi (إيطاليا)– إخراج أحمد علاء إسماعيل (مصر)– إخراج يوسف غرياني (تونس)