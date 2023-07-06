السياحة الصحراوية والواحية محور جلسة عمل وزارية

خصصت جلسة العمل المنتظمة، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، للنظر في السياحة الصحراوية والواحية.



واستعرضت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أبرز الإشكاليات والتحديات والفرص، التي يمكن أن تساهم في تطوير السياحة الصحراوية والواحية وجعلها سياحة مستديمة.





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كما تناولت الجلسة، كيفية تنويع المنتوج السياحي عبر تثمين التراث الثقافي والبشري والطبيعي ومزيد التعريف به وحمايته، وخلق فرص جديدة للاستثمار وأسواق جديدة للمنتوجات المحلية والصناعات التقليدية وتحسين التجهيزات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن الإيكولوجي.



كما نظرت الجلسة، في جملة من الإجراءات، التي يمكن اتخاذها على المدى القريب والمتوسط، المتعلّقة بالحوكمة ومراجعة الإطار التشريعي وتطوير المنتوج والنقل والعناية بالمحيط والاستثمار والموارد البشرية والترويج والتسويق، لدفع قطاع السياحة الصحراوية.