كاس سلمان للاندية العربية - النادي الصفاقسي في مواجهة الهلال السوداني من اجل تدارك خسارة الذهاب وضمان الترشح للمرحلة النهائية

يخوض النادي الصفاقسي غدا الجمعة مباراة الموسم عندما يلاقي ضيفه الهلال السوداني على ملعب الطيب المهيري بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم بطموحات عريضة من اجل انتزاع اخر بطاقة مؤهلة الى المرحلة النهائية لهذه المسابقة المقررة بالسعودية من 27 جويلية الجاري الى 12 اوت المقبل.

وسيكون ابناء المدرب المصري حسام البدري مدعوين الى تحقيق فوز بفارق هدفين لقلب خسارتهم بهدف دون رد في مقابلة الذهاب التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس والالتحاق في النهائيات باندية المجموعة الاولى التي تضم ايضا اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والترجي الرياضي التونسي.

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وبعد ان فوت على نفسه فرصة الخروج بنتيجة ايجابية في جولة الذهاب بالنظر الى مجريات المباراة التي اهدر خلالها اشرف الحباسي ركلة جزاء عندما كانت النتيجة متعادلة بلا اهداف، يدخل فريق عاصمة الجنوب موقعة الاياب بضغط كبير مسلط على لاعبيه اذ لن يقبل الاحباء بنكسة اخرى بعد موسم مخيب للامال اقترن بالخروج من الدور ربع النهائي لكاس تونس والاكتفاء بالمركز السادس في مرحلة التتويج للبطولة ما سيحرم الفريق من المشاركة في اي مسابقة خارجية خلال الموسم المقبل.

وسيكون ابناء المدرب المصري حسام البدري مدعوين الى تحقيق فوز بفارق هدفين لقلب خسارتهم بهدف دون رد في مقابلة الذهاب التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس والالتحاق في النهائيات باندية المجموعة الاولى التي تضم ايضا اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والترجي الرياضي التونسي.وبعد ان فوت على نفسه فرصة الخروج بنتيجة ايجابية في جولة الذهاب بالنظر الى مجريات المباراة التي اهدر خلالها اشرف الحباسي ركلة جزاء عندما كانت النتيجة متعادلة بلا اهداف، يدخل فريق عاصمة الجنوب موقعة الاياب بضغط كبير مسلط على لاعبيه اذ لن يقبل الاحباء بنكسة اخرى بعد موسم مخيب للامال اقترن بالخروج من الدور ربع النهائي لكاس تونس والاكتفاء بالمركز السادس في مرحلة التتويج للبطولة ما سيحرم الفريق من المشاركة في اي مسابقة خارجية خلال الموسم المقبل.

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ولن تكون المهمة سهلة باعتبار نتيجة مباراة الذهاب والقيمة الفنية الثابتة لعناصر نادي الهلال السوداني بقيادة مدربهم الكونغولي فلوران ايبينغي الذي يتوفر على مجموعة من اللاعبين المحترفين على غرار حارس المرمى الايفواري عيسى فوفانا والمدافع السنغالي عثمان ضيوف وثنائي الهجوم الكونغولي ليليبو ماكابي والغاني دافيد اباغنا الى جانب الخبرة التي يتمتع بها هذا الفريق بمثل هذه المواعيد الهامة بالنظر لمشاركاته المتتالية في مسابقة رابطة ابطال افريقيا.

ولما كانت مثل هذه المباريات تتطلب واقعية كبيرة وحضورا ذهنيا وبدنيا قويين، يتعين على زملاء الحارس محمد الهادي قعلول اللعب باندفاع بدني لكسب الثنائيات المباشرة وابداء درجة عالية من التركيز خصوصا داخل الصندوق من اجل انجاح رهان التهديف وهو ما سيضاعف من حجم مسؤولية عناصر الخط الامامي بقيادة العراقي حسين علي في صناعة اللعب والغيني محمد كانتي والموريتاني اسماعيل دياكيتي واشرف الحباسي على مستوى انهاء الهجمة.

يذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم كان قد عين طاقما تحكيميا مغربيا لادارة هذه المباراة يتكون من الحكم رضوان جياد والمساعدين ازكاو لحسن واكركاض مصطفى.