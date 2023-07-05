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الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب لمدة موسمين

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 18:59 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن الملعب التونسي عن انتدابه للظهير الايمن السابق لاتحاد تطاوين لمدة موسمين اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
كما افاد فريق باردو بانتهاء التجربة الاحترافية مع اللاعب كريم العواضي.
وكان الملعب التونسي عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي بالجناح الايمن محمد علاء السالمي اللاعب السابق للنجم الرادسي.
وتجدر الاشارة الى ان الفريق شرع يوم الاثنين الماضي في الاعداد للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب حمادي الدو.


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