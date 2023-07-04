البطولة العربية للاندي - النادي الصفاقسي ينهزم امام الهلال السوداني 1-0

انهزم النادي الصفاقسي امام الهلال السوداني (1-0) اليوم الثلاثاء بملعب رادس دون حضور الجمهور في ذهاب الدور الثاني من تصفيات البطولة العربية للاندية لكرة القدم.
وسجل محمد عبد الرحمان هدف الفريق السوداني من ركلة جزاء (26).
ويذكر ان اشرف الحباسي اهدر ضربة جزاء لفائدة النادي الصفاقسي في الدقيقة 14.
وتقام مقابلة الاياب يوم الجمعة القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة 17 و30 دقيقة.
وسجل محمد عبد الرحمان هدف الفريق السوداني من ركلة جزاء (26).
ويذكر ان اشرف الحباسي اهدر ضربة جزاء لفائدة النادي الصفاقسي في الدقيقة 14.
وتقام مقابلة الاياب يوم الجمعة القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة 17 و30 دقيقة.
وسيسعى نادي عاصمة الجنوب خلال لقاء الاياب الى كسب ورقة التاهل الى المرحلة النهائية من البطولة المقررة بالمملكة العربية السعودية من 27 جويلية الى 12 اوت القادم.
وفي صورة نجاحه في مهامه سيخوض النادي الصفاقسي مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا الترجي الرياضي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي.
وجدير بالتذكير ايضا ان الاتحاد المنستيري كان قد تاهل الى دور المجموعات وسيلعب في المجموعة الثالثة الى جانب كل من الزمالك المصري والنصر والشباب السعوديين.
التصريحات
في ما يلي التصريحات التي عقبت مباراة النادي الصفاقسي ومضيفه الهلال السوداني التي دارت اليوم الثلاثاء بملعب رادس في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة العربية للاندية كرة القدم والتي انتهت بفوز الفريق السوداني بهدف لصفر:
حسام البدري (مدرب النادي الصفاقسي)
كان بامكاننا الخروج بنتيجة افضل في لقاء تحكمنا خلاله في اغلب مجريات اللعب ذلك اننا فرضنا سيطرة تامة على المنافس وخلقنا العديد من الفرص السانحة للتهديف لكن الاشكال الذي يعاني منه النادي الصفاقسي يكمن في النجاعة الهجومية وفقدان الحلول امام المرمى. كما ان اهدارنا لركلة جزاء في توقيت مبكر اثر سلبا على معنويات اللاعبين بالاضافة الى حالة الارهاق التي يشكو منها الفريق بسبب النسق الماراطوني لمقابلات البطولة التي خضناها الاسبوع الماضي بما جعل الفريق السوداني افضل جاهزية منا لا سيما في نهاية المباراة
نحن الان مطالبون بطي صفحة هذه الهزيمة المخيبة للامال والتركيز على لقاء الاياب الذي سيقام الجمعة القادم امام جماهيرنا. وستكون المباراة القادمة مغايرة تماما للقاء اليوم وسنبذل قصارى الجهد من اجل التدراك وتحقيق التاهل الى نهائيات البطولة
فلورون مبينغي (مدرب الهلال السوداني)
لقد كانت المباراة صعبة للغاية بالنظر الى قيمة المنافس والظروف الحافة باللقاء حيث كانت اخر مباراة لنا في شهر افريل الماضي . ورغم الظروف التي يعيشها الفريق بسبب احداث السودان فقد نجحنا في استعادة اللحمة بين اللاعبين من خلال التربص الذي اجريناه في تونس والذي شكل مناسبة للقيام ببعض اللمسات على المستويين الفني والتكتيكي.
كسبنا الشوط الاول من الحوار لكن مباراة الاياب ستكون صعبة باعتبار رغبة المنافس في التدارك كما اننا نخشى من تدهور الجاهزية البدنية للاعبين حيث سنخوض مباراة ثانية في ظرف ثلاثة ايام لكننا سنعول على حماس اللاعبين من اجل اكمال المهمة بنجاح والتاهل الى المرحلة النهائية.
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