البطولة العربية للاندي - النادي الصفاقسي ينهزم امام الهلال السوداني 1-0

انهزم النادي الصفاقسي امام الهلال السوداني (1-0) اليوم الثلاثاء بملعب رادس دون حضور الجمهور في ذهاب الدور الثاني من تصفيات البطولة العربية للاندية لكرة القدم.

وسجل محمد عبد الرحمان هدف الفريق السوداني من ركلة جزاء (26).

ويذكر ان اشرف الحباسي اهدر ضربة جزاء لفائدة النادي الصفاقسي في الدقيقة 14.

وتقام مقابلة الاياب يوم الجمعة القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة 17 و30 دقيقة.



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