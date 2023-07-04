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بطولة ويمبلدون / انس جابر تتاهل الى الدورالثاني

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 17:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون الانقليزية ثاني البطو لات الاربع الكبرى (غراند سلام) اثر فوزها اليوم الثلاثاء على البولونية ماغدالينا فريش المصنفة 70 عالميا بنتيجة 2/صفر /6ـ3 و6ـ3/.
وستواجه انس جابر المصنفة سادسة عالميا مع البلجيكية ايسالن بونافونتور /المنفة 90 عالميا/ او الصينية زهووكسان باي /191 عالميا/.
وكانت انس جابر بلغت خلال العام الماضي الدور النهائي لبطولة ويمبلدون قبل ان تخسر في النهائي امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا.


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