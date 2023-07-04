اللجنة الوطنية لتنظيم مشاركة تونس في "اكسبو اوساكا "2025 تقترح رصد ميزانية بنحو 2ر2 مليون دولار للتظاهرة

كشفت اللجنة الوطنيّة للقيادة الخاصة بتنظيم المشاركة التونسيّة في "إكسبو أوساكا 2025" عن اقتراح رصد ميزانية في حدود 2ر2 مليون دولار أمريكي لهذه التظاهرة التي تنتظم من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 باليابان.



وعقدت اللجنة الوطنية للقيادة الخاصبة بتنظيم مشاركة تونس في "اكسبو اوساكا 2025"، أمس الاثنين، أول اجتماع لها، برئاسة المندوب العام لتونس في هذه التظاهرة ورئيس مدير عام مركز النهوض، مراد بن حسين، لعرض اهم مراحل المشاركة في هذا الحدث العالمي.





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وأكد بن حسين، خلال الاجتماع، ان الميزانية المرصودة للمشاركة التونسية، لم تتم المصادقة عليها بعد، علما وان أن التصرف في هذه الموارد سيكون من طرف الجهة المنظمة.



وتخطط اللجنة لعقد اجتماع، خلال شهر سبتمبر 2023، لتقديم المقترحات والمصادقة عليها، مما يسهم في التقدم في اعداد كراس الشروط الخاص بالجناح التونسي قبل نهاية السّداسي الثاني من 2023 .



وشدّد بن حسين على أهميّة انخراط جميع الهياكل والمؤسّسات والوزارات الممثلة بأعضاء دائمين صلب اللجنة في الإعداد المحكم لجميع المراحل القادمة.



ولاحظ ان المشاركة التونسيّة يجب ان تعكس التنوّع الثقافي الذي تزخر به تونس وتروّج لصورة البلاد وللسياحة، بما يتيح استقطاب السياح اليابانيين والآسيويين عموما، لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل لموقع الجناح الوطني المتميّز والذي يمسح 300 متر مربع.



وينتظم المعرض العالمي "إكسبو 2025 " بمدينة أوساكا، كانساي في اليابان، بإشراف المكتب الدولي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 13 افريل حتى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا".



وذكّر رئيس اللجنة الوطنيّة للقيادة أن تونس تعتزم المشاركة في المعرض العالمي من خلال جناح وطني من فئة "ب " وتم اختيار موضوع المشاركة الوطنيّة تحت شعار "الشراكة في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا".



وقدّم المدير المركزي لإدارة الترويج بمركز النهوض بالصادارت، إقبال الخالدي، عرضا حول التظاهرات العالميّة والكونيّة المتخصّصة والمشاركة التونسيّة في إكسبو 2025، وأهم المحطات القادمة لتنظيم المشاركة التونسيّة في التظاهرة العالميّة.



واستعرضت المهندسة المشرفة على أشغال تصميم وتهيئة الجناح التونسي، ومديرة بالإدارة المركزية للترويج بمركز النهوض بالصادرات ، هالة عمّار، الجدول الزمني الذي سيتم اعتماده لتنفيذ مختلف مراحل تهيئة الجناح التونسي بالتظاهرة العالميّة.





وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والسياحة والبيئة وتكنولوجيات الاتصال والأسرة إضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والوكالة التونسيّة للتعاون الفني والهيئة التونسيّة للاستثمار والديوان الوطني للصّناعات التقليديّة.



ودعا المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات، رياض عطيّة، أعضاء اللّجنة إلى الانطلاق، كل حسب مجال تخصّص المؤسسة التي يمثلها، الى إعداد تصوّر لإنتاج محتوى متميّز.



وأبرز أن معرض "إكسبو 2025" يعد فرصة واعدة لتدعيم صورة تونس بالخارج ودعم حضورها الاقتصادي ومزيد التعريف بها على اعتبار انها وجهة استثمارية جاذبة للشركات اليابانية وبلد ذو قدرات تصديريّة عالية.



وكان مراد بن حسين، بصفته المندوب العام لتونس في هذه التظاهرة، شارك بمدينة أوساكا اليابانية يومي 6 و7 جوان 2023، في أشغال الاجتماع التحضيري لــ "إكسبو 2025".



ويعد اجتماع اوساكا فرصة للتباحث مع عديد المسؤولين اليابانيين حول دعم المشاركة التونسية ومناسبة للاطلاع على آخر الاستعدادات المتعلقة بالمسار التحضيري للمعرض العالمي، وكذلك على جاهزيّة فضاء العرض والأجنحة المخصّصة في الجزيرة الاصطناعية.



