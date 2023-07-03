مركز النهوض بالصادرات: تونس تشارك في صالون "ماري دي مودا" من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بمدينة كان

أعلن مركز النهوض بالصادرات، الإثنين، عن تنظيم المشاركة الرسمية السادسة لتونس في الصالون المخصص للأقمشة والإكسسوارات لقطاعي ملابس السباحة والملابس الداخلية "ماري دي مودا"، المزمع تنظيمه من 7 الى 9 نوفمبر 2023، بقصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية.
ويشكل الصالون، الذي أحدث منذ سنة 2022، وفق بلاغ صادر عن المركز، فرصة حقيقية للشركات الناشطة في القطاع، قصد عقد لقاءات عمل والاطلاع على أحدث الابتكارات".
ويشكل الصالون، الذي أحدث منذ سنة 2022، وفق بلاغ صادر عن المركز، فرصة حقيقية للشركات الناشطة في القطاع، قصد عقد لقاءات عمل والاطلاع على أحدث الابتكارات".
كما يمثل الصالون"فرصة لمشاهدة أفضل مجموعات الأقمشة والإكسسوارات في قطاعات الشاطئ والملابس الداخلية.
وسيتمكن المشاركون على مدى ثلاثة أيّام، من اكتشاف التوجّهات الجديدة للسوق والألوان والأنماط المختلفة.
ويسعى منظمو التظاهرة، إلى تقديم منتجات عالية الجودة للمشترين تشكل مجموعاتهم القادمة.
وتطمح تونس عبر هته التظاهرة إلى التموقع بشكل جيد ليس فقط بفضل الدراية المثبتة في تجارة الملابس والابتكار، بل بفضل موقعها الجغرافي المتميز ممّا يحسن من قدرتها التنافسية، وفق ذات المصدر.
وبإمكان الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذا الحدث التسجيل في المنصّة E-CEPEX قبل يوم 24 جويلية 2023:
E-CEPEX : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/173
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