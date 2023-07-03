مركز النهوض بالصادرات: تونس تشارك في صالون "ماري دي مودا" من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بمدينة كان

أعلن مركز النهوض بالصادرات، الإثنين، عن تنظيم المشاركة الرسمية السادسة لتونس في الصالون المخصص للأقمشة والإكسسوارات لقطاعي ملابس السباحة والملابس الداخلية "ماري دي مودا"، المزمع تنظيمه من 7 الى 9 نوفمبر 2023، بقصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية.



ويشكل الصالون، الذي أحدث منذ سنة 2022، وفق بلاغ صادر عن المركز، فرصة حقيقية للشركات الناشطة في القطاع، قصد عقد لقاءات عمل والاطلاع على أحدث الابتكارات".





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