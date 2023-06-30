الرابطة 1- الترجي الرياضي ينهي السباق في المركز الثاني ويضمن المشاركة في رابطة الابطال الافريقية

انهى الترجي الرياضي التونسي سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في رابطة الابطال الافريقية رفقة بطل الموسم (النجم الساحلي) وذلك عقب فوزه العريض على مضيفه اتحاد تطاوين 6-1 من جهة واكتفاء الاتحاد المنستيري بالتعادل على ارضه امام النادي الصفاقسي 1-1 من جهة ثانية اليوم الجمعة في الجولة الختامية من السباق.
وسجل للترجي الرياضي ياسين مرياح من ثلاث ركلات جزاء (23 و31 و45) ومحمد علي بن حمودة (51) وزياد بريمة ( 60) وصابر بوقرين (67) فيما جاء هدف اتحاد تطاوين عن طريق ديالو ( (54).
وسجل للترجي الرياضي ياسين مرياح من ثلاث ركلات جزاء (23 و31 و45) ومحمد علي بن حمودة (51) وزياد بريمة ( 60) وصابر بوقرين (67) فيما جاء هدف اتحاد تطاوين عن طريق ديالو ( (54).
ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني الذي كان يتقاسمه مع الاتحاد المنستيري مع افضلية للاخير في المواجهات المباشرة لكن نادي عاصمة الرباط اكتفى اليوم بالتعادل على ارضه امام النادي الصفاقسي رغم مبادرته بالتسجيل عن طريق محمد امين بوزيان (39) الا ان اشرف الحباسي تمكن من تعديل النتيجة من ركلة جزاء (66) لفائدة النادي الصفاقسي لينهي نادي عاصمة الرباط البطولة في المركز الرابع ب26 نقطة.
واحرز النادي الافريقي الفائز اليوم على اتحاد بنقردان 2-1 في رادس المركز الثالث برصيد 27 نقطة ضامنا بذلك المشاركة في كاس الكنفديرالية الافريقية الى جانب الاولمبي الباجي المتوج بالكاس.
وانتظر النادي الافريقي اللحظات الاخيرة من المباراة للخروج بنقاط الفوز وذلك بفضل هدف مهدي الوذرفي (90 ز16) بعد هدف اول لعلي العمري (86) وهدف التعادل لبشير الغرياني (90 ز14) لفائدة اتحاد بنقردان.
واحتفل النجم الساحلي بالبطولة كافضل ما يكون بفوزه بخماسية نظيفة على ضيفه الاولمبي الباجي الفائز بالكاس اكدت جدارة ابناء المدرب فوزي البنزرتي بالتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه.
وتناوب على تسجيل اهداف فريق جوهرة الساحل كل من اسامة عبيد (3) وياسين الشماخي (18 و82) ويوسف العبدلي (28
و38)
وتحصل النجم الساحلي في اعقاب هذه المباراة على رمز البطولة في اجواء احتفالية انطلقت من الملعب الاولمبي بسوسة لتتواصل بعد ذلك وسط مدينة سوسة.
نتائج مقابلات الجولة الختامية والترتيب
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة:
الاتحاد المنستيري 1 محمد امين بوزيان (39)
النادي الصفاقسي 1 اشرف الحباسي (66 ض ج)
النجم الساحلي 5 اسامة عبيد (3) وياسين الشماخي (18 و82) ويوسف العبدلي (28 و38)
الاولمبي الباجي 0
اتحاد تطاوين 1 ديالو (54)
الترجي الرياضي 6 ياسين مرياح (23 ض ج و31 ض ج و45 ض ج) ومحمد علي بن حمودة (51) وزياد بريمة (60) وصابر بوقرين (67)
النادي الافريقي 2 علي العمري (86) ومهدي الوذرفي (90 ز16)
اتحاد بنقردان 1 بشير الغرياني (90 ز14)
الترتيب
النجم الساحلي 34 14
الترجي الرياضي 28 14
النادي الافريقي 27 14
الاتحاد المنستيري 26 14
اتحاد بنقردان 21 14
النادي الصفاقسي 18 14
الاولمبي الباجي 16 14
اتحاد تطاوين 4 14
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