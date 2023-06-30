الرابطة 1- الترجي الرياضي ينهي السباق في المركز الثاني ويضمن المشاركة في رابطة الابطال الافريقية

انهى الترجي الرياضي التونسي سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في رابطة الابطال الافريقية رفقة بطل الموسم (النجم الساحلي) وذلك عقب فوزه العريض على مضيفه اتحاد تطاوين 6-1 من جهة واكتفاء الاتحاد المنستيري بالتعادل على ارضه امام النادي الصفاقسي 1-1 من جهة ثانية اليوم الجمعة في الجولة الختامية من السباق.





وسجل للترجي الرياضي ياسين مرياح من ثلاث ركلات جزاء (23 و31 و45) ومحمد علي بن حمودة (51) وزياد بريمة ( 60) وصابر بوقرين (67) فيما جاء هدف اتحاد تطاوين عن طريق ديالو ( (54).



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