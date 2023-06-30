لأجل تطوير السياحة المستديمة في جربة

تمكن المعهد الوطني للعلوم البحرية والتكنولوجيات من تطوير خطّة عمل لتطوير السياحة المستديمة في جربة، وفقا لمبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية - التخطيط المكاني البحري (ICZM-MSP)، بهدف تعزيز التنمية المستديمة في المناطق الساحلية والبحرية.



وعمل المعهد، في هذا الصدد، على تنفيذ نهج لتقييم استدامة السياحة، عبر إنشاء "مؤشر الاستدامة"، الذي يقيس عوامل مختلفة على غرار التأثير البيئي والفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وسيتم في هذا الاطارعقد ورشة عمل، وفق بلاغ صادر عن المعهد، لمشاركة نتائج مشروع Co-Evolve4BG وتقديم خطة العمل لجميع أصحاب المصلحة في المنطقة التجريبية في جربة، على ان يقع إعتماد الأفكار والتعليقات الصادرة عن الورشة، لتنفيذ خطة العمل على أرض الواقع، بغاية جعل السياحة في المنطقة أكثر استدامة على المدى الطويل.



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ويهدف مشروع Co-Evolve4BG المنجز على مدى اربع سنوات، بتنسيق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط" 2014-2020 ، إلى تحليل وتعزيز التطور المشترك للأنشطة البشرية والنظم الطبيعية في المناطق الساحلية السياحية، وتمكين التنمية المستدامة للأنشطة السياحية على أساس مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتعزيز اللون الأزرق.



وتم اطلاق مشروع Co-Evolve4BG خلال شهر سبتمبر 2019 مع تحالف مكون من تسعة شركاء من دول البحر الأبيض المتوسط على غرار المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (تونس)، منطقة لاتسيو (إيطاليا)، المنطقة مقدونيا الشرقية وتراقيا (اليونان)، جامعة مورسيا (إسبانيا)، مؤسسة فالنسيابورت (إسبانيا)، الوكالة الوطنية لحماية البيئة (تونس)، ووزارة الأشغال والنقل العام وجمعية الميدان و جمعية أمواج (لبنان).

وسيستفيد من هذا المشروع كل من السلطات الوطنية والمحلية ومجموعات المصالح، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والتجمعات والوكالات القطاعية (وكالات التنمية المحلية أو الإقليمية ، السياحة ، البيئة ، النقل...) والبلديات وعلماء وخبراء.

وترمي الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار هذا المشروع، على تحسين تطوير السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، من خلال استغلال إمكانات الاقتصاد الأزرق وتعزيز خلق فرص الأعمال والوظائف في مجال الخدمات لهذا النوع من السياحة وإدارة الساحل والتكيف مع تغير المناخ.

وتتمثل الاجراءات في تحليل متكامل لـ "التهديدات والعوامل التمكينية" في تنمية السياحة المستدامة في البحر الأبيض المتوسط ​​، المناطق التجريبية السبع سوسة وجربة (تونس) وسيرشيو (إيطاليا)، الكسندروبولي (اليونان)، ساموثراكي (اليونان) مورسيا (إسبانيا)، البترون (لبنان) وإطلاق النار (لبنان) والوطني، وتطوير خطط العمل في تونس وإيطاليا واليونان وإسبانيا ولبنان لتعزيز السياحة المستدامة.