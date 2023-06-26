Babnet

انس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 08:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حافظت التونسية انس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين رغم خروجها المبكر من بطولة برلين وتفويتها في لقبها بعد خسارتها في الدور السادس عشر امام الالمانية جول نيميير.

وتخوض انس جابر هذا الاسبوع منافسات بطولة ايستبورن الانقليزية حيث ستواجه في الدور الاول يوم الثلاثاء التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 40 عالميا.
وبقيت صدارة التصنيف العالمي على حالها بعد ان حلت البولونية ايغا شفينوتيك في المركز الاول متبوعة بالبيلاروسية ارينا سابالينكا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا بينما تقدمت الامريكية جيسيكا بيغولا الى المرتبة الرابعة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت الى المرتية الخامسة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268930


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 26 جوان 2023 | 8 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
27°
 Babnet32° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2333°-2334°-2333°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*