أريانة: تردي البنية التحتية بمنتزه النحلي والمتساكون يدعون وزارة البيئة إلى التدخل العاجل

دعا سكان مناطق أريانة الشمالية ورياض الأندلس،والغزالة والأحياء المتاخمة لمنتزه النحلي في رسالة إلى وزيرة البيئة والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط "إلى التدخل العاجل وإيلاء ملف تهيئة منتزه النحلي الأولوية التامة نظرا لتردي الأوضاع بملعب الأطفال بهذا المنتزه وللمخاطر الجمة الذي اصبح يمثله ".



وشدد المواطنون في الرسالة على "أهمية تهيئة هذا الملعب وتوفير فضاء آمن للأطفال الذين يرتادون الفضاء البيئي من كل مناطق أريانة وغيرها متسائلين عن سبب توقف الأشغال الجارية في المنتزه الأمر الذي زاد في تعكير الأوضاع".

من جهتها نبهت النائبة بمجلس نواب الشعب عن دائرة أريانة المدينة نجلاء اللحياني على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك "إلى التلوث البيئي الذي يعم منتزه النحلي وانتشار الكلاب السائبة التي تمنع المتنزهين من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية".



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وقد توقفت أشغال تهيئة بعض مكونات المنتزه الى جانب وجود حفر ومواد إنشائية صلبة تشكل خطرا كبيرا على الأطفال فضلا عن التردي الكبير للفضاء المخصص للاطفال وتهالك تجهيزاته بفعل التقادم وغياب الصيانة.

وعبر عدد من رواد المنتزه لوكالة تونس إفريقيا للانباء "عن استنكارهم للحالة التي |آل إليها الفضاء البيئي الذي كان مفخرة لأريانة ومتنفسا لسكانها".

ويمتد المنتزه الحضري النحلي بولاية أريانة على مساحة 210هك 80% ذات صبغة غابية تغلب عليها أشجار الكلتوس والصنوبر. وقد تم تدشينه سنة 1997 ويتضمن عدة فضاءات للأنشطة ومتحف النحل، ومشرب ومطعم ومقر لجمعية المحافظة على البيئة بأريانة، إضافة إلى مركب إداري ومركز تمريض ومركز شرطة وشباك تذاكر.

ويضم الفضاء البيئي حديقة حيوانات مصغرة و ضيعة بيئية وناد للإعلامية والأنترنات و مركز محو الأمية ومسالك صحية ونادي البوني (الخيول القصيرة) ومساحات خضراء وفضاء ألعاب ومسرح هواء الطلق وموقف سيارات و مسالك جبلية وغابية.

كما يعد فضاء لاحتضان تظاهرات مختلفة.