تفاوت كبير في نتائج الباكالوريا في دورتها الرئيسية بمعاهد ولاية جندوبة 2023





وقد بلغ عدد الناجحين بهذه الدورة الرئيسية، في المعاهد العمومية، 1153 تلميذا من مجموع 4759 تلميذا أجروا الاختبارات (عمومي وخاص) وتأجّل 1295 تلميذا ورسب 1720 تلميذا. كما تم بالمناسبة تسجيل 21 حالة غش، فيما لم يتجاوز عدد الناجحين بالمعاهد الخاصة 6 تلاميذ من مجموع 458 تلميذا تقدموا بشكل فعلي للامتحان. كما لم ينجح أي مترشح من الذين ترشحوا بشكل فردي وعددهم 148 مترشحا.

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شهدت نتائج الباكالوريا في دورتها الرئيسية بالمعاهد الثانوية بولاية جندوبة لهذه السنة، تفاوتا كبيرا جدا، إذ لم تتجاوز النسبة الجهوية العامة 27.52 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا بنقطتين مقارنة بالسنة المنقضية وهو معدل عجزت بموجبه الجهة عن الخروج من دائرة ذيل الترتيب الوطني، إذ تحصلت على الرتبة 24 من مجموع 26 مندوبية موزعة على كامل تراب الجمهورية، وفق تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.وقد بلغ عدد الناجحين بهذه الدورة الرئيسية، في المعاهد العمومية، 1153 تلميذا من مجموع 4759 تلميذا أجروا الاختبارات (عمومي وخاص) وتأجّل 1295 تلميذا ورسب 1720 تلميذا. كما تم بالمناسبة تسجيل 21 حالة غش، فيما لم يتجاوز عدد الناجحين بالمعاهد الخاصة 6 تلاميذ من مجموع 458 تلميذا تقدموا بشكل فعلي للامتحان. كما لم ينجح أي مترشح من الذين ترشحوا بشكل فردي وعددهم 148 مترشحا.

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وباستثناء النتائج المسجلة بالمعهد النموذجي بجندوبة، أين فاقت نسبة النجاح 98 بالمائة من عدد المترشحين وبدرجة أقل معهد خميس الحجري (معهد ثانوي عادي)، حيث بلغت هذه النسبة 42 بالمائة تقريبا، فإن نتائج المعهد الثانوي فرحات حشاد بغار الدماء، لم تتجاوز نسبتها 4،41 بالمائة وهي النسبة الدنيا لهذا المعهد منذ تأسيسه، وذلك من مجموع 20 معهد ثانوي بالجهة.



وتراوحت نتائج بقية المعاهد بين 38،13 بمعهد طبرقة و11,41 بمعهد خمير بعين دراهم. وقد فاقت نسبة الناجحين في 7 معاهد، 30 بالمائة وهي على التوالي معهد خميس الحجري (42,06 بالمئة)، يليه معهد طبرقة (38,13 بالمائة)، ثم معهد شارع الحرية بجندوبة (37,17 بالمائة)، فمعهد جندوبة (36,87 بالمائة)، بليه معهد 2 مارس بطبرقة (32,65 بالمائة) ومعهد 9 أفريل بجندوبة (32,07 بالمائة) ومعهد عين دراهم (30 بالمائة).

وتراوحت نتائج خمسة معاهد، بين 21,66 بالمائة، بمعهد أبو القاسم الشابي بغار الدماء و26,46 بالمائة بمعهد بوسالم وهي معهد بلاريجيا بنسبة 24,36 بالمائة ومعهد ابن خلدون بفرنانة ب24,11 بالمائة ومعهد شارع البيئة ببوسالم ب 23,78 بالمائة ومعهد ابن خلدون بعين دراهم ب 22,12 بالمائة.



فيما جاءت نسبة ذات النتائج في ستة معاهد تحت بين 11,41 بالمائة بمعهد خمير بعين دراهم و 19 بالمائة و19,41 بمعهد خير الدين باشا ببوسالم وبينهما معهد وادي مليز ب 19.41 بالمائة ومعهد غار الدماء ب17,25 بالمائة ومعهد معهد محمد علي اللقطي بجندوبة ب 17,06 بالمائة ومعهد عبد الحميد الغزواني بفرنانة ب 15,73 بالمائة



وتذيّل معهد فرحات حشاد بغار الدماء نتائج معاهد الجهة بحصوله على 4,41 بالمائة وبفارق فاق 37 بالمائة بين مقارنة بمعهد خميس الحجري بجندوبة وبفارق فاق 11 بالمائة بمعهد عبد الحميد الغزواني بفرنانة وبفارق شاسع جدا مقارنة بالمعهد النموذجي بجندوبة فاق 93 بالمائة.



وحسب الشعب فقد كانت شعبة علوم الاعلامية قريبة من المعدل الوطني إذ تم تسجيل 51,59 بالمائة، مقابل ـ54,89 بالمائة كمعدل وطني وهو ما جعلها في الترتيب 18 من بين 26 مندوبية جهوية للتربية، فيما بلغت نسبة النجاح على السعيد الجهوي بالنسبة إلى شعبة الرياضيات 67,57 بالمائة، أي أقل بأربعة نقاط مقارنة بالمعدل الوطني. وفي شعبة الرياضة بلغت هذه النسبة 65,52 بالمائة مقابل بـ70,25 كمعدل وطني.



وفي العلوم التجريبية لم تتجاوز هذه النسبة 35,05 بالمائة مقارنة بـ41,2 بالمائة كمعدل وطني وفي شعبة الآداب بلغت نسبة النجاح 18,14 بالمائة مقابل ب21,46 بالمائة كمعدل وطني وفي العلوم التقنية بلغت نسبة النجاح الجهوية في الدورة الرئيسية 29,62 بالمائة مقابل 44,35 معدل وطني وفي الاقتصاد والتصرف بلغت ذات النسبة 19,87 بالمائة مقابل 28,29 بالمائة كمعدل وطني "وهو ما جعل الجهة في الترتيب قبل الأخير"، وفق الوثيقة ذاتها.



يُذكر أن المترشحين لمناظرة الباكالوريا لهذه السنة بولاية جندوبة بلغ 5052 تلميذا، تقدم منهم 4795 تلميذا منهم، 458 يدرسون بالمعاهد الخاصة.