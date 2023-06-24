Babnet

"الأخلاقيات في الصحة" ملتقى إقليمي بالمنستير لفائدة أطباء وإطارات من سبع ولايات

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تحت شعار "الأخلاقيات في الصحة " نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم السبت بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة ملتقى إقليميا للتفقد بالمنستير بمشاركة فرق صحية من ولايات المنستير وسوسة والمهدية وقفصة وتوزر وقبلي والقيروان وفق المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني.
ويعدّ هذا الملتقى الإقليمي وفق المكني، فرصة للتعاون وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة الصحية، وأخلاقيات الممارسة في جميع الأسلاك الصحية الإدارية والطبية وشبه الطبية لضمان احترام حق المواطن الوافد على المؤسسات الصحية عبر خدمات صحية ذات جودة.
وأبرز والي المنستير المنذر بن سيك في افتتاح الملتقى أهمية تعزيزحق في الصحة الذي لا يمكن أن يكون موضع مساومة باعتباره مرتبطا بالحق بالحياة وعليه فإن الجميع ملزمون بالامتثال إلى أخلاقيات قطاع الصحة، مشيرا إلى وجود ترسانة قانونية حول المسؤولية الطبية.
وتمحورت المداخلات خلال هذا الملتقى حول تضارب المصالح في التفقد، وأخلاقيات المهنة لدى المتفقد الإداري والمالي، ودور التفقد الصيدلاني في النهوض بأخلاقيات المهنة في مجال الصيدلة، والأخلاقيات في المحيط العلاجي.
...

ووقع التأكيد على أنّ عملية التفقد الناجحة تتطلب تكوينا ومهارات عالية في المجال الطبي لدى المتفقد واحتراما للأخلاقيات الطبية والصيدلانية والإدارية، واعتماد سلوك أخلاقي وعدم ازعاج أي طرف خلال عملية التفقد وضرورة تحلي المتفقد بالاستقلالية والمسؤولية والحياد والشفافية والمساواة لإنجاح عملية التفقد والحصول على النتائج المأمولة منها.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268875


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 24 جوان 2023 | 6 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:01 03:09
Babnet
25°
 Babnet32° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2132°-2332°-2334°-23
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*