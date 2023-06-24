بن عروس: يوم صحي مجاني في اختصاص طب العيون لفائدة أبناء المدارس الابتدائية من ذوي الدخل المحدود

احتضنت القاعة الكبرى ببلدية بن عروس، اليوم السبت، يوما صحيا مجانيا في طب العيون لفائدة ابناء المدارس الابتدائية من ذوي الدخل المحدود، تضمن اجراء كشوفات طبية وتوفير نظارات طبية مجانية للحالات التي تشكو نقصا في البصر .



وتنظم هذه البادرة بالشراكة بين بلدية بن عروس وجمعية " الحركة الجمعياتية " وجمعية "نادي البصر"ومنظمة " سيديال" وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وتندرج في اطار برنامج "كوداف كومان".

وافاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بن عروس، كمال الوحيشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه البادرة تمثل الفكرة الثانية المتوجة لمناظرة مشاريع وأفكار موجهة للجمعيات وللمتساكنين في مجالات الشؤون الاجتماعية والطفولة، وهي موجهة اساسا إلى الإحاطة بأبناء العائلات محدودة الدخل لتمكين أبنائهم من عيادات مجانية لقيس البصر والكشف مبكرا عن أمراض العيون وتحديد المسارات العلاجية في حال اكتشافها.



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وتم بالمناسبة تركيز خمس عيادات طبية تولى خلالها المختصون استقبال الأطفال من الفئة العمرية 6-11 سنة، وإجراء فحوصات في طب العيون وقياس حدة النظر عندهم، ومن ثمة توجيههم الى اختيار الاطار المناسب للنظارات التي وفرها محل مختص في بيع النظارات الطبية وتحديد البلور المناسب لدرجة نقص النظر .

من جهته، اعتبر رئيس جمعية " الحركة الجمعياتية"، قريش جاوحدو، ان هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية وانفتاح البلدية على المجتمع المدني من اجل تقديم مقترحات وافكار مشاريع تعود بالفائدة على متساكني المنطقة البلدية.

وهذه المبادرة التي سينتفع بها 140 طفلا، تمثل الفكرة الثانية المتوجة والتي اقترحها احد المواطنين بالجهة ونالت استحسان وموافقة اللجنة التي تم تشكيلها للمصادقة على أفكار المشاريع في مجال الشؤون الاجتماعية والطفولة وكانت الفكرة الاولى المتوجة تتعلق بتكوين القائمين على العمل البلدي في التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.