مدنين: نسبة نجاح عامة بلغت 44 فاصل 91 وافضل معدل لتلميذة شعبة الرياضيات 19 فاصل 24

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا بولاية مدنين 44 فاصل 91 بالمائة، محتلة بذلك المرتبة العاشرة وطنيا، حيث نجح 1998 مترشحا من جملة 5148 مترشحا حضروا فعليا الاختبارات، في حين تاجل 1817 مترشحا اي بنسبة 36 فاصل 75 بالمائة، وفق مدير مساعد التكوين والتدريس والتقييم بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية توفيق الحداد.



وتوزعت نسبة النجاح حسب الشعب بين الرياضيات 71 فاصل 58 بالمائة، والرياضة 70 فاصل 37 بالمائة، وعلوم الاعلامية 66 فاصل 67 بالمائة، وعلوم التقنية 43 فاصل 57 بالمائة، وعلوم تجريبية 43 فاصل 39 بالمائة، والاقتصاد والتصرف 35 فاصل 30 بالمائة، والاداب 22 فاصل 36 بالمائة.





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واضاف الحداد ان اعلى نسبة نجاح بين المؤسسات التربوية جاءت بالمعهد النموذجي بمدنين، الذي سجل 98 فاصل 31 بالمائة، ثم معهد ابن عرفة بجربة حومة السوق 67 فاصل 82 بالمائة، ومعهد ميدون بجربة 62 فاصل 64 بالمائة.



واحرزت التلميذة ريمة ناجي شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بمدنين، على اعلى معدل جهوي وهو 19 فاصل 24، وتوقعت ان تحصل على معدل متميز، كما كان العدد الذي تحصلت عليه في مادة الفلسفة وهو 20 / 20 هدفها وطموحها منذ بداية السنة، وهي تحمل احلاما كبيرة لمستقبلها وتامل في ان تتحصل على منحة دراسية لاستكمال دراستها بالخارج بالمانيا او فرنسا في شعبة الهندسة.



وبالنسبة لبقية افضل المعدلات بين التلاميذ في ولاية مدنين فهي 15 فاصل 73 لعمران المدني شعبة اداب بمعهد ابن ماجة بمدنين، و18 فاصل 90 لمعتز درين شعبة علوم تجريبية بمعهد 2 مارس بجرجيس، و18 فاصل 39 صابرين النبيلي شعبة علوم الاعلامية بمعهد ميدون، و17 فاصل 19 محمد لؤي بورخيص شعبة علوم تقنية بمعهد حومة السوق، و16 فاصل 82 للتلميذة الاء الرجيلي شعبة اقتصاد وتصرف بمعهد حسي عمر، و16 فاصل 63 لمحمود كسيكسي شعبة رياضة بمعهد مدنين.