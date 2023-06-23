وزير الشؤون الاجتماعية يشدد على مضاعفة الجهود من قبل العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحترام الآجال وتطوير الخدمات

شدد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خلال زيارة أداها اليوم الجمعة إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، بهدف احترام الآجال وتطبيق القانون وتطوير الخدمات الموجهة لفائدة منظوري هذه المؤسسة.

ومثلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير العمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى الإصغاء إلى الأعوان والإطارات العاملة به.

وعقد الوزير جلسة عمل مع الرئيس المدير العام للصندوق محمد كريم، بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي وعدد من إطارات المؤسسة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد عينت مؤخرا محمد كريّم المدير المركزي للموارد المالية والبشرية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلفا لعماد التركي.



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وقد رحب وزير الشؤون الاجتماعية بمجهود إطارات الصندوق في الالتزام بالقرارات وتحقيق نسب هامة ساهمت في تجاوز عجز الصندوق في الفترة الأخيرة.