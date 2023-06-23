Babnet

وزير الشؤون الاجتماعية يشدد على مضاعفة الجهود من قبل العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحترام الآجال وتطوير الخدمات

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شدد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خلال زيارة أداها اليوم الجمعة إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، بهدف احترام الآجال وتطبيق القانون وتطوير الخدمات الموجهة لفائدة منظوري هذه المؤسسة.   
ومثلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير العمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى الإصغاء إلى الأعوان والإطارات العاملة به.   
     وعقد الوزير جلسة عمل مع الرئيس المدير العام للصندوق محمد كريم، بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي وعدد من إطارات المؤسسة.     
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد عينت مؤخرا محمد كريّم المدير المركزي للموارد المالية والبشرية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلفا لعماد التركي.
...

وقد رحب وزير الشؤون الاجتماعية بمجهود إطارات الصندوق في الالتزام بالقرارات وتحقيق نسب هامة ساهمت في تجاوز عجز الصندوق في الفترة الأخيرة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268811


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 23 جوان 2023 | 5 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
Babnet
28°
 Babnet34° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2533°-2330°-2231°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*