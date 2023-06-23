Babnet

المنستير: كليّة طبّ الأسنان تحتضن حفل تسليم صفة "الطالب المبادر" لأوّل دفعة بجامعة المنستير

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 19:34 قراءة: 1 د, 49 ث
      
احتضن مدرّج علي بن رحمة بكلية طب الأسنان بالمنستير، اليوم الجمعة، حفل تسليم شهائد صفة "الطالب المبادر" على أوّل دفعة من الطلبة في قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير والتي تعدّ 43 من الطلبة التونسيين والأجانب، من بينهم باعثين اثنين و14 من المبتكرين و27 من الناشئين، وفق ما أفادت به المسؤولة في قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير سلمى الزن.
وأوضحت الزن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قطب الطالب المبادر سيعمل في المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائه وبالبحث عن شركاء جدد على تعزيز قدرات القطب والأساتذة المؤطرين، والاستجابة إلى متطلبات الطلبة الباعثين، وتطوير دروس المبادرة في المؤسسات الجامعية للمساهمة في تحسين ريادة الأعمال في تونس.
من جانبه، أبرز رئيس جامعة المنستير، الهادي بالحاج صالح ، أنّ جامعة المنستير تحاول، على غرار بقية الجامعات، تنمية فكرة التجديد وبعث المشاريع لدى الطلبة، ليكونوا مبادرين ومجددين لإحداث مواطن شغل لأنفسهم ولغيرهم، ولإثراء النسيج الإقتصادي بشركات ناشئة مجددة فيها محتوى تكنولوجي وعلمي.
واعتبر، من جهته، المدير العام للقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، جلال بالحاج خليفة، أنّ قطب الطالب المبادر مشروع هامّ جدّا ومن شأنه وضع الطالب على المسار الصحيح لبعث مشروعه وتأطيره بطريقة علمية وإدماجه في المنظومة الاقتصادية، مبيّنا أنّ الإضافة التي سيقدّمها الطالب المبادر مطلوبة بصفة أكيدة ومن شأنها تقديم حلول فاعلة للنهوض بالاقتصاد التونسي في جميع المجالات.
...

ويضع القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، وهو أحد شركاء قطب الطالب المبادر، على ذمّة هؤلاء الطلبة بنية تحتية فيها سلسلة القيمة كاملة لمرافقة الباعثين من فكرة المشروع إلى وضع المنتوج على السوق.
ويعتبر الطالب الموريتاني بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، تيام ممادو، أنّ حصول على صفة "الطالب المبادر" سيسمح له بتجربة النسيج الاقتصادي لريادة الأعمال وهو ما يزال طالبا، وذلك بفضل قطب الطالب المبادر الذي سيساعده على تطوير مؤهلاته للمرور من مستوى الطالب الناشئ إلى الطالب الباعث على غرار أماني الصيادي الطالبة بالمعهد العالي للموضة بالمنستير والتي ركّزت مشروعها في الشوكولاتة المشخصة المصنوعة بشكل حرفي.
وتعدّ جامعة المنستير حاليا 15 من الأكاديميين المؤطرين من 8 مؤسسات جامعية انخرطت في مشروع قطب الطالب المبادر.
وأحدثت صفة "الطالب المبادر" وفقا لمنشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 وفيها 3 مستويات الناشئ، والمبتكر والباعث، بينما أحدث قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير في أواخر سنة 2022 بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفية وانطلق عمله الفعلي بتاريخ 5 ديسمبر 2022.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268803


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 23 جوان 2023 | 5 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
Babnet
28°
 Babnet34° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2533°-2330°-2231°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*