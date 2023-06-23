المنستير: كليّة طبّ الأسنان تحتضن حفل تسليم صفة "الطالب المبادر" لأوّل دفعة بجامعة المنستير

احتضن مدرّج علي بن رحمة بكلية طب الأسنان بالمنستير، اليوم الجمعة، حفل تسليم شهائد صفة "الطالب المبادر" على أوّل دفعة من الطلبة في قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير والتي تعدّ 43 من الطلبة التونسيين والأجانب، من بينهم باعثين اثنين و14 من المبتكرين و27 من الناشئين، وفق ما أفادت به المسؤولة في قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير سلمى الزن.

وأوضحت الزن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قطب الطالب المبادر سيعمل في المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائه وبالبحث عن شركاء جدد على تعزيز قدرات القطب والأساتذة المؤطرين، والاستجابة إلى متطلبات الطلبة الباعثين، وتطوير دروس المبادرة في المؤسسات الجامعية للمساهمة في تحسين ريادة الأعمال في تونس.

من جانبه، أبرز رئيس جامعة المنستير، الهادي بالحاج صالح ، أنّ جامعة المنستير تحاول، على غرار بقية الجامعات، تنمية فكرة التجديد وبعث المشاريع لدى الطلبة، ليكونوا مبادرين ومجددين لإحداث مواطن شغل لأنفسهم ولغيرهم، ولإثراء النسيج الإقتصادي بشركات ناشئة مجددة فيها محتوى تكنولوجي وعلمي.

واعتبر، من جهته، المدير العام للقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، جلال بالحاج خليفة، أنّ قطب الطالب المبادر مشروع هامّ جدّا ومن شأنه وضع الطالب على المسار الصحيح لبعث مشروعه وتأطيره بطريقة علمية وإدماجه في المنظومة الاقتصادية، مبيّنا أنّ الإضافة التي سيقدّمها الطالب المبادر مطلوبة بصفة أكيدة ومن شأنها تقديم حلول فاعلة للنهوض بالاقتصاد التونسي في جميع المجالات.



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ويضع القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، وهو أحد شركاء قطب الطالب المبادر، على ذمّة هؤلاء الطلبة بنية تحتية فيها سلسلة القيمة كاملة لمرافقة الباعثين من فكرة المشروع إلى وضع المنتوج على السوق.

ويعتبر الطالب الموريتاني بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، تيام ممادو، أنّ حصول على صفة "الطالب المبادر" سيسمح له بتجربة النسيج الاقتصادي لريادة الأعمال وهو ما يزال طالبا، وذلك بفضل قطب الطالب المبادر الذي سيساعده على تطوير مؤهلاته للمرور من مستوى الطالب الناشئ إلى الطالب الباعث على غرار أماني الصيادي الطالبة بالمعهد العالي للموضة بالمنستير والتي ركّزت مشروعها في الشوكولاتة المشخصة المصنوعة بشكل حرفي.

وتعدّ جامعة المنستير حاليا 15 من الأكاديميين المؤطرين من 8 مؤسسات جامعية انخرطت في مشروع قطب الطالب المبادر.

وأحدثت صفة "الطالب المبادر" وفقا لمنشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 وفيها 3 مستويات الناشئ، والمبتكر والباعث، بينما أحدث قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير في أواخر سنة 2022 بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفية وانطلق عمله الفعلي بتاريخ 5 ديسمبر 2022.