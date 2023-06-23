بنزرت: تركيز مجسّم "دلفين هيبو أكرا" للسلام والطبيعة وسط الحوض المائي للمرسى القديم بمدينة بنزرت

شهد المرسى القديم ببنزرت المدينة، اليوم الجمعة، تركيز مجسم "دلفين هيبو أكرا" للسلام والطبيعة بالنافورة الوسطى للحوض المائي بالمرسى، وذلك وسط حضور رسمي ومجتمعي غفير من محبي المدينة ومعالمها الطبيعية والتراثية الاصيلة.

وقال المكلّف بالمشاريع بنادي أنشطة الغوص ببنزرت، فتحي جبالية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه المبادرة تمت بالشراكة بين نادي أنشطة الغوص ببنزرت والسلط الجهوية والمحلية وبلدية بنزرت علاوة على عدد من النسيج المؤسساتي والمجتمعي بالجهة، وذلك في محاولة من قبل مجموعة من أبناء نادي أنشطة الغوص وبالتعاون مع المصمم محمد سعيد، لتجسيد وإعادة احياء القصة المثيرة والمشوقة "الطفل والدلفين" للمحامي الشهير "بلين الصغير "والتي يرويها في رسالته لصديقه الشاعر "كانينوس" في القرن الاول ميلادي.

وتدور أحداث القصة حول نشاة علاقة صداقة بين طفل ودلفين كانا يلهوان معا في بحيرة بنزرت في مشهد أصبح يجلب اعدادا غفيرة من المشاهدين الامر الذي اقلق راحة القائمين على شأن المدينة التي كانت تسمى في تلك الفترة "هيبو أكرا" فلم يخطر ببالهم سوى قتل الدلفين وهو ما تم بالفعل.

ولاحظ جبالية أن تركيز هذا المجسم وإعادة احياء القصة يمثّل تأكيدا على مكانة المرسى القديم ببنزرت في المنطقة والجهة وكامل البلاد كعنوان للطبيعة والبيئة السليمة وأيضا عنوانا للسلام والإنسانية وجمال تاريخ المرسى العريق، علاوة على ابعاده الترويجية والسياحية للمرسى والمنطقة والجهة ككل، وفق تعبيره.



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وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج اجمالا في إطار تظاهرة اليوم البيئي "المرسى العتيق يجمعنا ... تجميل ...تنظيف ...تحسيس" الذي ينظمه نادي أنشطة الغوص ببنزرت في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي تضمّن اليوم برنامجا ثريا ومتنوعا انطلق باختتام مشروع النادي الذي انجز بالشراكة مع فرع تونس "للجنة الأوروبية للتكوين الفلاحي" في اطار مشروع تطهير منطقة بحيرة بنزرت من التلوث، وشمل تكوين مجموعة من الشبان في مجال الغوص ومهن الصيد وتربية الاحياء المائية على مدى 9 اشهر تلقى خلالها 20 مستفيدا تكوينا نظريا وتطبيقيا، شفع بزيارات ميدانية لكل من المركز الفني لتربية الاحياء المائية بالمنستير، وضيعة تربية الاسماك بغار الملح ، اطلع خلالها الشبان على تقنيات الميدان قبل تمكينهم من شهائد التكوين، الى جانب مواكبة مداخلة حول الاقتصاد الازرق والتنمية المستديمة للمختص في المجال شكيب الزواوي.

كما شمل البرنامج بالشراكة مع دار الشباب سيدي سالم تنظيم ورشة رسم وابتكار وتنفيذ حملة تنظيف لحوض الميناء بالتعاون المشترك بين أبناء النادي وثلة من البحارة.