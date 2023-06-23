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باكالوريا: 36,38 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 08:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 36,38 بالمائة وتأجل 31,09 بالمائة ورسب 31,91 بالمائة، من مجموع 137 الف و908 تلميذ بنسبة حضور 95,05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة.

وأضاف البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نسبة النجاح في شعبة الآداب بلغت 21,46 بالمائة والرياضيات 71,26 بالمائة وعلوم تجريبية 41,32 بالمائة واقتصاد وتصرف 28,29 بالمائة وعلوم تقنية 44,35 بالمائة وعلوم اعلامية ونظام جديد 54,89 بالمائة والرياضة 70,25 بالمائة.

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