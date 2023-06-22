تراجع قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات بحوالي 30 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023

تراجعت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات بنسبة 29،6 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وقدّرت قيمتها ب336،2 مليون دينار، بحسب نشرية الظرف الاقتصادي، أصدرتها، الخميس، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وتحوّل عدد المشاريع المصرّح بها في مجال الخدمات من 4001 مشروع خلال الأشهر الخمسة الأول من سنة 2022 إلى 3893 مشروع في 2023. وستسمح هذه المشاريع بإحداث 13273 موطن شغل أي بزيادة بنسبة 5،2 بالمائة مقارنة بسنة 2022.





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وتراجعت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات المصدرة كليّا إلى 33،3 مليون دينار مقابل 38،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.



ولم تمثل الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية سوى 15 بالمائة من إجمالي الإستثمارات المصرّح بها. وتراجعت قيمة هذه الاستثمارات إلى 49،3 مليون مقابل 50،6 مليون دينار في 2022. وبلغ عدد المشاريع 504 مشروع مقابل 522 مشروعا في 2022. ومن المتوقع أن تسمح هذه المشاريع بإحداث 2321 موطن شغل مقابل 2306 موطن شغل في 2022.



وتقلّصت قيمة الاستثمارات في مجال الخدمات المرتبطة بالصناعة، التّي تمثل 31،2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، إلى 104،9 مليون دينار مقابل 179،8 مليون دينار في موفى ماي 2022.



وتحوّل عدد المشاريع في مجال الخدمات المرتبطة بالصناعة من 2623 مشروعا إلى 2389 مشروعا في موفى ماي 2023. كما تراجع عدد مواطن الشغل المتوقع احداثها، في إطار هذه المشاريع، من 7011 موطن في 2022 إلى 6669 موطن في 2023.