وزير الشؤون الخارجية يبحث مع المدير السياسي لرئيس الوزراء المجري مزيد دعم التعاون الاقتصادي

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أمس الأربعاء في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى المجر، المدير السياسي لرئيس الوزراء المجري، "بالاج أوربان"، وبحث معه "الديناميكية الجديدة في العلاقات التونسية المجرية".



ووفق بلاغ للخارجية، صدر اليوم الخمس، قال "أوربان" هناك قطاعات واعدة يمكن التعاون بشأنها مع تونس كالطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة والبنوك، وأكد على أهمية التركيز على إنجاز مشاريع نموذجية ناجحة تكون منطلقا ودافعا لتوسيع الشراكة بين البلدين.





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وعبر الجانبان عن الاستعداد لمزيد تطوير التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، "طالما توجد إرادة سياسية صادقة وثقة متبادلة في قدرة البلدين على مجابهة مختلف التحديات المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية في العالم وأزمة كورونا والتغير المناخي وعدم الاستقرار وتنامي ظاهرة الهجرة".



وأكد نبيل عمّار على أهمية اعتماد مقاربة بنّاءة تقوم على مزيد تعزيز التفاهم والتضامن والثقة بين تونس وشركائها بما يعزّز دعائم الاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للجانبين على قاعدة الشراكة وتبادل المنافع.



وقال إنّ تحول وفد هام من رجال الأعمال من تونس إلى بودابست يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة وعقد منتدى اقتصادي بالمناسبة لبحث فرص الشراكة والتعاون وبحث إقامة مشاريع مشتركة مع الجانب المجري يعكس الديناميكية الجديدة التي أضحت تميّز علاقات البلدين.



وأشار في هذا السياق إلى أن تونس يمكن أن تكون حاضنة وبوابة اقتصادية واسثمارية مهمة للمجر في منطقة شمال إفريقيا وفي بقية دول القارة الإفريقية وكذلك المجر بالنسبة لتونس في منطقة أوروبا الوسطى.



وأعرب الوزيران عن قناعتهما بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير النظامية تعالج الأسباب العميقة لها وتقوم على مزيد الحوار والتضامن لوضع حلول مشتركة فعالة ومستدامة.



وذكّر نبيل عمّار بمرتكزات الموقف التونسي في هذا الخصوص، مبرزا مبادرة رئيس الجمهورية لعقد ندوة دولية حول الهجرة غير النظامية تجمع كل الدول المعنية بمعالجة هذه الظاهرة.

