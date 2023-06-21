القصرين : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية يبرم اتفاقية ثنائية مع شركة " سيربت" لدعم مشروع قرية العلوم

أبرم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين ، مساء اليوم الإربعاء بمقر ولاية القصرين ، اتفاقية ثنائية مع شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيربت " تهدف الى مساهمة هذه المؤسسة المباشرة في عملية تمويل مشروع إحداث فرع مدينة العلوم بالقصرين وذلك تحت إشراف والي الجهة ،رضا الركباني .





وأكد الرئيس المدير العام لشركة " سيربت " ،محمد العقربي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن شركة " سيربت " ستكون سندا تمويليا سنويا لمشروع قرية العلوم بالقصرين حتى يرى النور ويشع على الولايات المجاورة ، مشيرا في ذات السياق الى أن الشركة تقوم سنويا بتدخلات اجتماعية في المؤسسات التربوية والصحية بالمناطق المتاخمة لحقول النفط بالجهة وببقية مناطق الإنتاج في تونس عبر برمجة أشغال صيانة وتهيئة للبنية التحتية الأساسية لهذه المؤسسات



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ومن جهته، أوضح مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، مالك خضراوي في تصريح ل/وات/ أن شركة "سيربت " ستساهم في مشروع احداث فرع لمدينة العلوم بالقصرين بكلفة تقدر ب100 ألف دينار مقسمة على سنتي 2023 و2024 ستخصص لدعم جزء من البناءات والتحهيزات وتنضاف إلى بقية الإعتمادات المخصصة للقسط الأول من هذا المشروع المقدرة بأكثر من 1 مليون دينار ( مساهمة من المجلس الجهوي وشركة سرغاز )

وذكر خضراوي بالمناسبة ،أن أشغال تركيز قرية العلوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين ، فاقت حاليا ال95 بالمائة ، مبرزا أنه من المؤمل أن يتم في غرة سبتمبر المقبل إفتتاح هذا الفرع الذي يعد من أكبر فروع مدينة العلوم بتونس باعتباره يمتد على مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع ،علما بأن مدينة العلوم لها ثلاثة فروع في كل من ولايات قبلي وتطاوين والقصرين

وذكر في سياق متصل ،أن فرع مدينة العلوم بالقصرين يحتوي على مجموعة من الوحدات العلمية ، منها مخبر كبير في مجال التكنولوجيات الحديثة وقبة فلكية ستحتضن عدة أنشطة وورشات علمية في علم الفلك ، إلى جانب فضاء لعلوم الحياة والانسان مع مخبر للبحوث العلمية والتطبيقية في مجال علم الوراثة والجينات النباتية نظرا لرمزية جهة القصرين التي تعد منطقة السباسب العليا المعروفة بتنوع غطائها الغابي والنباتي، إضافة إلى فضاء خاص بالأطفال ومقهى ومطعم و فضاء أخضر تمت إضافته لمرتادي القرية يتمثل في محمية نباتية محاذية لقرية العلوم يحتوي على غابة مثمرة وغابة جبلية ومنتزه ومسرح للهواء الطلق

كما بين أن تجهيزات المشروع توجد حاليا بمدينة العلوم في انتظار جلبها قريبا للجهة ، مضيفا أن هذه التجهيزات سيتم دعمها بتجهيزات أخرى وآلات متطورة جدا من قبل دولة كوريا الجنوبية في شكل هبة

و ستكون قرية العلوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين مفتوحة لعموم مواطني الجهة والجهات المجاورة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الإجتماعية إلى جانب مواطني ولاية تبسة الجزائرية القريبة من الولاية وستساهم بشكل كبير في نشر الثقافة العلمية وفي دفع السياحة العلمية بالجهة

لطيفة

