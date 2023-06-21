توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأعراف وغرفة الصناعة والتجارة بالمجر لتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية

تمّ، الإربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الصناعة والتجارة بالمجر، " لاسزلو باراغ"، يعمل من خلالها الطرفان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.



وتولّى رئيس الاتحاد، سمير ماجول، ورئيس الغرفة المجرية، لاسزلو براغ، التوقيع على مذكرة التفاهم بالعاصمة المجرية بودابست، على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي المجري، الذّي جرى بإشراف وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، نبيل عمّار، ونظيره المجري، بيتر اسزجارتو، بحسب ما ورد ببلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأشار ماجول، خلال كلمة ألقاها، بالمناسبة، إلى أن حجم التجارة بين تونس والمجر يبقى دون المأمول رغم الإمكانات الهائلة وفرص الشراكة المتوفرة.



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