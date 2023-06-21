حزب العمال يعقد مؤتمره السادس، ايام 7 و8 و9 جويلية القادم

يعقد "حزب العمال" مؤتمره الوطني السادس أيام 7 و8 و9 جويلية 2023، تحت شعار: "نعم سننتصر".



وقال عضو اللجنة المركزية لحزب العمال عمار عمروسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا لانباء اليوم الاربعاء، أن تحديد موعد مؤتمر الحزب يأتي في اطار احترام الدورية وفق قانونه الاساسي الذي ينص على أن عقد المؤتمر يتم كل خمس سنوات مشيرا الى أن اهم ما سيتم في هذا المؤتمر هو "تجديد الالتزام بالبرنامج السياسي للحزب وخطه الفكري المستقل بعيدا عن اية ضغوطات، وخاصة انحيازه للخيارات التي تخدم تونس وشعبها".





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واضاف عمروسية أن انعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب العمال يأتي في ظل وضع سياسي عام تهدده المخاطر فيما يتعلق بالخصوص بالسيادة الوطنية، الى جانب وضع مالي واقتصادي قد يكون مدخلا لما وصفه بانتهاك ما تبقى من هذه السيادة، فضلا عن وضع الحريات العامة والفردية ، مؤكدا ان الحرية والديمقراطية هي ام المعارك اليوم.



وتابع عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، ان المؤتمر سيكون فرصة للنقاش حول مجمل الاوضاع العامة للبلاد وسبل الخروج من هذا المأزق الذي تردت فيه تونس.



كما سيكون المؤتمر وفق المتحدث، فرصة لتحسين اداء حزب العمال وتجاوز النقائص والاخطاء، مضيفا ان الشعار الذي تم اختياره للمؤتمر السادس لحزب العمال "نعم سننتصر"، يعني أننا قادرون على الانتصار على الاوضاع العامة المتردية، وعلى النقائص الداخلية للحزب.



واشار عمروسية الى انه سيتم خلال هذا المؤتمر تصعيد لجنة مركزية جديدة تتولى اختيار امين عام لحزب العمال، لافتا الى ان المؤتمر الوطني هو تتويج لمسار تم الشروع فيه منذ شهر ماي لتجديد هياكل الحزب الجهوية والمحلية.



