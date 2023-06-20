الرباط.. افتتاح أشغال الدورة العادیة الـ99 للهيئة العربيةالاعلامية العليا للتنمية المستدامة

انعقدت بالرباط اشغال الدورة 99 للهيئة العربية الاعلامية العليا للتنمية المستدامة بمشاركة عدد من الخبراء و مسؤولي قطاعات الاعلام في الدول العربية وممثلي منظمات واتحادات عربية مختصة ،وذلك في اطار الاجتماعات التحضيرية لاجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب الذي سينتظم بالعاصمة المغربية يوم21 جوان الحالي في دورته الثالثة والخمسين.



وخصص اجتماع اللجنة لدراسة البنود السبعة عشر المدرجة بجدول الاجتماع ، وخاصة منها اليات تركيز المرصد والمنصة العربية الاعلامية والخريطة العربية للتنمية المستدامة2030 و لجنة الاعلام الالكتروني والذكاء الاصطناعي.





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وقدم الوفد التونسي المشارك ، خلال الاجتماع ،مقترح تونس بخصوص بعث "الهيئة العربية الاعلامية العليا للتنمية المستدامة" صلب جامعة الدول العربية، واستعرض اهداف هذه الهيئة التي تتمثل بالاساس في وضع استراتيجية اعلامية للتعاطي مع قضايا التنمية المستدامة في الوطن العربي، وتنفيذ برامج الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة2030 وتقييمها.

كما تضمن المقترح التونسي ،الذي تم تقديمه ضمن وثيقة شارحة أولية أعدتها تونس بطلب من الامانة الفنية للجامعة العربية، برامج للتدريب الاعلامي والية للتنسيق بين الهياكل العاملة في مجال الاعلام والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، اكد الامين العام المساعد بالجامعة العربية المكلف بالاعلام والاتصال، احمد رشيد الخطابي انه سيتم تعميم المقترح على الدول الاعضاء قصد دراسته ومناقشته صلب الهياكل المختصة للجامعة.

