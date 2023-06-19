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تونس تتقدم بملف ترشح لتنظيم بطولة العالم للاكابر والكبريات لكرة اليد الشاطئية 2024 او بطولة العالم للشباب 2025 لكرة اليد الشاطئية

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 17:48 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء اليوم الاثنين عن تقديم تونس لملف ترشحها لاحتضان فعاليات بطولة العالم للاكابر و الكبريات لكرة اليد الشاطئية التي ستدور في غضون سنة 2024 او احتضان بطولة العالم للشباب (ذكورا و اناثا) لنفس الاختصاص و المزمع تنظيمها 2025.
واضافت الجامعة التونسية لكرة اليد عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الطلب التونسي جاء في اعقاب الاجتماع الذي جمع رئيس الجامعة كريم الهلالي مع رئيس وأعضاء لجنة كرة اليد الشاطئية بالإتحاد الدولي لكرة اليد في إطار الزيارة التفقدية التي يؤديها ممثلو الهيكل الدولي لتونس على هامش تنظيم تونس للالعاب الإفريقية الشاطئية التي ستنطلق يوم 23 جوان الجاري بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات وتتواصل الى غاية 30 منه.


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