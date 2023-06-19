انطلاق امتحانات شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة جوان 2023

يشرع 32 ألفا و548 مترشحا، اليوم الاثنين في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (مناظرة النوفيام، مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية)، وذلك على مدى أيام 19 و 20 و21 جوان الجاري للتناظرعلى 3450 مقعدا بالمعاهد النموذجية.



ويتوزع المترشحون بين 20 ألفا و 236 مترشحة و12 ألفا و 312 مترشحا من الذكور لتستحوذ بذلك نسبة الاناث على النصيب الأكبر 62 بالمائة مقابل 32 بالمائة للذكور.

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ويتوزع المترشحون بين 20 ألفا و 236 مترشحة و12 ألفا و 312 مترشحا من الذكور لتستحوذ بذلك نسبة الاناث على النصيب الأكبر 62 بالمائة مقابل 32 بالمائة للذكور.

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كما يجتاز 261 مترشحا خلال ذات الفترة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، على أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني يوم 4 جويلية 2023.



وقد خصصت وزارة التربية لهذا الامتحان 251 مركز اختبارات كتابية و 27 كركز ايداع و مركز تحويل المواضيع الى البراي و 4 مراكز تجميع و 6 مراكز اصلاح الاختبارات موزعة على كامل تراب الجمهورية.



و بخصوص الاجراءات الاستثنائية بالنسبة لامتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني فقد تم تضخيم الخط ل8 حالات وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل4 حالات الى جانب اضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار ل34 حالة ومرافق لحالة واحدة لطيف التوحد.



أما فيما يتعلق بمستجدات دورة جوان 2023 فقد تم ضبط مقاييس وطنية لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام في صيغته الجديدة حيث تم ادخال تتغييرات في اختبار مادة العربية حيث سيكون اختبارا جامعا عوضا عن انجاز انشاء عربي فقط







