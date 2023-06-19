بطولة برلين للتنس - أنس جابر تستهل حملة الدفاع عن لقبها بملاقاة الالمانية جول نييمير

تستهل لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا حملة الدفاع عن لقبها لبطولة برلين ذات 500 نقطة بملاقاة الالمانية جول نييمير المصنفة 120 عالميا غدا الثلاثاء.



ودخلت جول نييمير الجدول الرئيسي للبطولة بعد مرورها بالتصفيات التي فازت خلالها في الدور التمهيدي الاول على الروسية مارينا ميلنيكوفا المصنفة 765 عالميا 2-صفر وفي الدور التمهيدي الثاني على البلجيكية غريت مينين المصنفة 111 عالميا 2-صفر.

وكانت انس جابر توجت بلقب النسخة الفارطة لبطولة برلين بفوزها في الدور النهائي على السويسرية بيليندا بينسيتش.



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