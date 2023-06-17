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غينيا الاستوائية - تونس| تشكيلة المنتخب الوطني

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 15:50 قراءة: 0 د, 15 ث
      
يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم مباراته اليوم في مالابو مع غينيا الاستوائية في اطار الجولة الخامسة لتصفيات كاس امم افريقيا 2024 بالتشكيلة التالية/

ايمن دحمان وياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعلي العابدي ووجدي كشريدة ومحمد علي بن رمضان و عيسى العيدوني وحنبعل المجبري وانيس بن سليمان وعصام الجبالي وهيكل الشيخاوي


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