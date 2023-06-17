غينيا الاستوائية - تونس| تشكيلة المنتخب الوطني

يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم مباراته اليوم في مالابو مع غينيا الاستوائية في اطار الجولة الخامسة لتصفيات كاس امم افريقيا 2024 بالتشكيلة التالية/
ايمن دحمان وياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعلي العابدي ووجدي كشريدة ومحمد علي بن رمضان و عيسى العيدوني وحنبعل المجبري وانيس بن سليمان وعصام الجبالي وهيكل الشيخاوي
ايمن دحمان وياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعلي العابدي ووجدي كشريدة ومحمد علي بن رمضان و عيسى العيدوني وحنبعل المجبري وانيس بن سليمان وعصام الجبالي وهيكل الشيخاوي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 268476