من مجموعة الصناعات الجوية والفضائية التونسية "جيتاس"  تمثل تونس في الدورة الرابعة والخمسين للصالون الدولي للطيران والفضاء في فرنسا

تشارك مجموعة الصناعات الجوية والفضائية التونسية "جيتاس" لتمثيل تونس في الصالون الدولي للطيران والفضاء باريس - لو بورجيه (، في دروته الرابعة والخمسين ، الذي ينظم من 19 إلى 25 جوان 2023 بفرنسا



وأوضحت، " جيتاس" في بيان، الجمعة، أن هذا الصالون يعد أكبر اجتماع طيران في العالم وسيشهد مشاركة أكثر من 2500 شركة وتمثيلية، علما وأن تونس كانت حاضرة في هذا الحدث منذ دورة 2019.

وتشارك "جيتاس" في هذا الصالون، عبر جناح بمساحة 100 متر مربع في القاعة الرئيسية للمعرض وسيرافقها أكثر من 20 شركة عضو في المجموعة. إلى جانب حضور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي .



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تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة التونسية، تسعى بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى تطوير صناعة مكونات الطائرات بهدف مضاعفة الاستثمار في القطاع وحجم الإنتاج في أفق سنة 2030.



يذكر أن صناعة مكونات الطائرات في تونس اليوم تمثل أكثر من 80 مؤسسة ، توفر أكثر من 17 ألف موطن شغل مباشر وتساهم بنسبة 5ر3 من الناتج الداخلي الخام .

