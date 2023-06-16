بنزرت: تخصيص حوالي 550 ألف دينارلإعادة تهيئة وصيانة المطعم الجامعي بجرزونة

خصّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 550 الف دينار لاعادة تهيئة وتجديد المطعم الجامعي بجرزونة من ولاية بنزرت، حيث ستشمل الاشغال الفنية المغازات والمطبخ وعددا من الفضاءات الداخلية على ان يكون المطعم بجميع مكوناته جاهزا في غضون مطلع السنة الجامعية المقبلة.



وأوضح معتمد جرزونة، الياس بن الشيخ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المصادقة على هذا المشروع تمت خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للصفقات العمومية بمركز الولاية وتمت إحالته لمصالح التجهيز بالجهة للانجاز الفني والمتابعة.

يشار إلى أنّ المطعم الجامعي بجرزونة يقدّم يوميا حوالي 5000 وجبة لفائدة الطلبة والباحثين وذلك بمتابعة وتنظيم لوجستي وبشري من قبل مصالحه الإدارية والفنية والصحية والمصالح الرقابية المكلّفة.