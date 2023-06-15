المنستير: "القصيدة الشعبية ..ذاكرة وطن" عنوان الدورة 25 لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين

تحت عنوان "القصيدة الشعبية ..ذاكرة وطن" تنظم جمعية مهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين الدورة 25 لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين، وذلك من 18 إلى 21 جوان الجاري بدعم من بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، ودار الثقافة بالمكنين وفق ما أفاد "وات" اليوم مدير المهرجان حمادي بوريقة.

وتستهل فعاليات المهرجان يوم 18 جوان الجاري بكرنفال ينطلق من أمام دار الثقافة بالمكنين في اتجاه ساحة 5 سبتمبر أمام دار الشاب بالمكنين.

ويتضمن الكرنفال العربات المجروة القديمة والسيارات القديمة وفرقة الطبال الصغير بالوردانين، وعوامرية الأهرام، وعوامرية السويح، والخيالة، وفرقة كمال المساكني للرقص بالقلال، و"اللمباردية" وهي تسمية شعبية محلية لأشخاص يؤدون لوحات راقصة ببنادق قديمة الصنع تعرف ب"القرابيلة" مع إطلاق للبارود وهي من التراث المكني الضارب في القدم.

ويشارك الشعراء صالح نومة وخليفة اللطيفي ورمضان الهلالي في حفل الإفتتاح مع تنظيم لأوّل مرّة معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "تعاقب الأجيال إدبة المكنين"، وهو معرض يؤرخ لقرابة 80 من "إدبة" وهي تسمية شعبية لفنانين يؤدون قصائد من الشعر الشعبي و"سعفة" وهي التسمية الشعبية للأشخاص الذين يتدخلون للغناء مع الأديب، وشعراء المكنين منذ القرن التاسع عشر علاوة على تكريم الهيئة التأسيسية للمهرجان وتوقيع إصدار جديد للباحث محمّد الجلاصي بعنوان "ذاكرة الأدب الشعبي بالمكنين" حسب تصريح مدير المهرجان.



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