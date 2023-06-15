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وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة والتسهيلات للمعوقين

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 07:45 قراءة: 0 د, 34 ث
      
مثلت علاقات التّعاون المشترك بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في المجال الاجتماعي، محور لقاء جمع، يوم الاربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالاعاقة والتسهيلات للمعوقين، ماريا سوليداد سيستارنس وذلك في إطار أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد بنيويورك.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره المندوب الدائم للجمهورية التونسية بنيويورك طارق الأدب، سبل مزيد تطوير التعاون الثنائي لا سيما في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

...

ووجّه الزاهي الاجتماعية بالمناسبة الدعوة لمبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة تونس والتعرف على المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والاطلاع على أهم الأنشطة التي يؤمنها لفائدة منظوريه.


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