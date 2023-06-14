الألعاب الرياضية العربية (الجزائر-2023): منافسات السباحة مؤهلة إلى بطولة العالم والالعاب الاولمبية

ستكون منافسات السباحة لحساب النسخة ال15 للألعاب الرياضية العربية المقررة من 5 إلى 15 جويلية المقبل بخمس مدن جزائرية ضمن المنافسات التأهيلية للسباحين تحسبا للبطولة العالمية التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة 2024 وكذلك محطة مهمة و تأهيلية لتحقيق الحد الأدنى للألعاب الأولمبية باريس 2024، حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء الجامعة الجزائرية للألعاب المائية.



وتقام منافسات السباحة خلال الألعاب العربية على مستوى المركز المائي للمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران (5-10 جويلية 2023) الذي سبق له وأن احتضن، خلال الصائفة الماضية، البطولة العربية ولقي ويحتوي على

المقاييس الدولية اللازمة المطلوبة لاستضافة أكبر المنافسات العالمية.



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يذكر أن السباحين يحتاجون لتحقيق زمن التأهل الأولمبي (كل في اختصاصه على التوالي) للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث يجب بلوغ تلك الأزمنة الموحدة للتأهل في منافسات الألعاب المائية المحددة خلال فترة التصفيات التي انطلقت في الفاتح 1 مارس 2023 وتستمر إلى 23 جوان لسنة 2024.

وقبل خمسة أشهر ونصف من أولمبياد باريس 2024 ستجرى البطولة العالمية بالدوحة القطرية في نسختها 21 ما بين الفترة الممتدة من 2 إلى 18 فيفري 2024.